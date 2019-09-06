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06 Eylül 2019 Cuma 14:59:36 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 15:01:29

Van'da 5 bin yıl öncesine ait yapılar bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmalarında, İlk Tunç Çağı dönemine ait 5 bin yıllık 2 oda ile çömlek parçaları ortaya çıkarıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında, 10 üniversitede görevli arkeolog ve bilim insanlarından oluşan 50 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Daha önce Van'ın tarihi yapısının yanı sıra Urartular dönemine ait bulguların ortaya çıkarıldığı höyükte sürdürülen çalışmalarda 5 bin yıl öncesine ait 2 oda ile İlk Çağı dönemine ait çanak ve çömleklere ulaşıldı.

"Bizim için sürpriz oldu"

Doç. Dr. Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin en uzun soluklu kazı çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Yerleşme tarihi açısından höyüğün büyük önem taşıdığını anlatan Konyar, "Son günlerde bizim için sürpriz olan verilerle karşılaştık. Van'ın 5 bin yıl öncesine ait evlerine, dönemin yapı kalıntılarına, kullanılan çanak çömleklere ulaştık. Bizim için oldukça sürpriz oldu. Çünkü Van'da son 60 yıldır böyle verilere ulaşılmamıştı." dedi.

Ortaya çıkarılan bulguların Van'ın kadim bir tarihe sahip olduğunu gösterdiğini ifade eden Konyar, şunları kaydetti:

"İlk Tunç Çağı, yani milattan önce 3 bin 500 yıl önce Van'da yaşayan toplumların evlerine ulaşmaya başladık. İki tür ev karşımıza çıkıyor. Bir tanesi yuvarlak planlı diğeri de kare planlı ev. İlk Tunç Çağı toplumu 3 metrekare planlı kerpiç konutlarda yaşamış. Hayvancılık ve kısmen tarımla uğraşmışlar. Bunların sadece evlerini ortaya çıkarmıyoruz, yaşam koşullarını, yiyeceklerini, çanak ve çömleklerini de yeni teknolojiyle değerlendireceğiz."

Kazılarda milattan önce 6-7 bin yıl öncesine ait çanak ve çömleklerle karşılaştıklarını bildiren Konyar, 7 bin yıllık sürecin kalıntılarının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını, bunun da kentsel arkeoloji açısından sevindirici olduğunu vurguladı.

(AA)

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