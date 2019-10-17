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17 Ekim 2019 Perşembe 13:23:39 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:24:48

Van Müzesi'ni 26 bin kişi ziyaret etti

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde ağır hasar gören binanın yerine Van Kalesi'nin güneyinde 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Van Müzesi'ni 27 Ağustos'tan bu yana 26 bin kişi ziyaret etti.

Van'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında inşa edilen Van Müzesi'ni 27 Ağustos'tan bu yana 26 bin kişi gezdi.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine 21 milyon liralık yatırımla Van Kalesi'nin güneyinde yapılan ve 27 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirilen müze, kentin turizmine önemli katkı sağlıyor. Başta Urartular olmak üzere Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait 45 bin eserden 2 bin 452'sinin sergilendiği müze, dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

13 bin metrekaresi kapalı 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla çok fonksiyonlu olarak planlanan müzeyi 1,5 ayda 26 bin kişi ziyaret etti. 

"321 bin yıllık tarihi eserler var"

Müze Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, müzeye gelen ziyaretçilerin Van Gölü havzasında yaşayan tüm medeniyetlerin izlerini görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Müzede 321 bin yıllık tarihi eserlerin yer aldığını belirten Uslu, "Müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç ve demir çağı dönemine ait eserler var. Bu eserlerin kronolojik olarak teşhir tanzimini dizayn ettik. Urartu dönemine ait eserleri de tematik olarak işlemeyi uygun gördük. Urartu dönemine ait bütün yaşam izlerinin görülebileceği ve koleksiyon zenginliği açısından dünyadaki tek müze konumundayız." diye konuştu.

Eser sayısı bakımında çok zengin bir olduklarını ifade eden Uslu, "Teşhire koyabileceğimiz envanterimizde 45 bin eserimiz var. Ancak teşhir dışında 50 bine yakın etütlük denilen eserler var. 2 bin 452 eseri sergiliyoruz. Urartulara ait tüm veriler burada. Son derece başarılı bir teşhir tanzim oldu." dedi.

"Ziyaretçi sayımız günden güne artıyor"

Uslu, açıldığı günden bu yana müzeyi 26 bin kişinin ziyaret ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"Daha çok Japonya ve İtalya'dan gruplar yoğunlukta geliyor. Bunun yanında İranlılar ciddi bir rağbet gösteriyor. Son dönemlerde Polonya ve Çin'den ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Diğer ülkelerden de ziyaretçilerin gelmesini bekliyoruz. Ziyaretçi sayımız günden güne artıyor. Kısa sürede çok ciddi bir rakama ulaştık. Müzenin tanıtımı için çalışmalarımız sürüyor. Müzenin Van'ın marka şehir haline gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yıllık ziyaretçi sayısını 250 bin olarak hedefliyoruz."

Müzenin 24 saat ziyaretçilere açık tutulduğunu ifade eden Uslu, eski klasik müze anlayışı yerine ziyaretçi endeksli çalışan, çağdaş bir müze anlayışını oturtmaya çalıştıklarını kaydetti.

(AA)

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