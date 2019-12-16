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16 Aralık 2019 Pazartesi 10:53:05 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:56:16

Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

"Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekoru kırılan Van'da, yöreye özgü farklı ürünlerle hem göze hem mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için çalışma yürütülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptı.

Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan "otlu peynir", un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması için çalışmalar devam ediyor.

2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, şimdi de Van kahvaltısı için UNESCO süreci başlatıldı.

Lavaş ekmek ve Van çöreğiyle sunulan kahvaltının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için Van YYÜ ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri başvuru yaptı.

Van kahvaltısını diğer kahvaltılardan ayırt eden özellik

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kahvaltısının tüm dünyaya tanıtılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. 

Şevli, Van kahvaltısını diğer kahvaltı çeşitlerinden ayırt eden en belirgin özelliğinin kentteki yaylalarda ve dağ eteklerinde yetişen endemik bitki türleri ve bu yaylalarda beslenen hayvanlardan elde edilen sütle yapılan otlu peynir olduğunu söyledi.

Bölgede yetişen hayvanın etinden yapılan kavurma, karakovan balı ve tereyağı, kaymak, cacık gibi ürünlerin de doğal yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Şevli, kahvaltı kültürünün günümüzde de aynı canlılığıyla devam ettiğini aktardı.

"Geçmişte süt evleriyle başlayan bu kültürü devam ettirmek istiyoruz"

Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti

"UNESCO bizden Van kahvaltısının türlerini sormuyor, bunun kültürünü soruyor. Biz de UNECSO'ya Van kahvaltısının kültürüyle müracaatımızı yaptık. Bu çalışma hem ilimiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kazanım olacak. Van denince akla kahvaltısı ve kedisi geliyor. Van, turizm açısından da ciddi anlamda bir potansiyele sahip. Eskilere dayanan kahvaltı kültürü günümüzde de devam ediyor. Sabah erkenden işe gidenlerin bazıları fırınlardan ekmek, çörek, bazıları da kahvaltıcılardan tereyağı, cacık, peynir alarak bir sehpa etrafında taburelere oturup kahvaltılarını yapıyor. Kadınlar da aynı şekilde kışın evlerde, yazın da bahçelerde toplanıp beraber kahvaltı yapıyor. Geçmişte süt evleriyle başlayan bu kültürü devam ettirmek istiyoruz."

 

"Kahvaltı kültürünün korunması gerekiyor."
YYÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak da Van kahvaltısının tüm aşamalarını Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüyle kayıt altına aldıklarını belirtti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kahvaltının dünyada da bilindiğini belirten Ocak, "Van kahvaltısı önemli bir yere sahip. Hem yurt dışı hem de Türkiye'deki birçok ilde Van kahvaltı salonları açıldı. Bu kültürün korunması gerekiyor. Toplu halde kahvaltı yapma kültürü her yerde yaygın değil. Gün geçtikçe de bu kültür unutuluyor. Hedefimiz, mutfaklarda keyifle hazırlanan kahvaltı kültürünü yaşatmak." ifadelerini kullandı.

Çalışma esnafı sevindirdi

Kahvaltı salonu işletmecisi Fariz Gül, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasıyla ilgili yapılan çalışmayı anlamlı bulduklarını söyledi.

Van kahvaltısının kültürel bir değer olduğunu dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Kahvaltıyı sadece bir yiyecek içecek unsuru olarak değil, kültürel bir miras olarak görüyoruz. Kahvaltımızın UNESCO listesine dahil edilmesi için yapılan başvuru bizi mutlu etti. Kahvaltımızın uluslararası platformda yer alıyor olması ilimiz için güzel olur. Kahvaltımızın bilinmesi, tanıtılması açısından iyi bir girişim olacağını düşünüyorum."

(AA)

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