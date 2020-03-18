18 Mart 2020 Çarşamba 10:00:24 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:01:09
Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Buna göre, Genel Müdürlüğe bağlı vakıf eserleri müzeleriyle İzmir Necip Paşa Kütüphanesi, İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Ankara Taceddin Dergahı Kültür Merkezi ve Tokat Halef Sultan Kültür Merkezi, 30 Mart 2020'ye kadar ziyarete kapatıldı.
(AA)
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