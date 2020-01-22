'Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü' Nuri Bilge Ceylan'a

  • Bist 100
    123556
  • Dolar
    5,9426
  • Euro
    6,5879
  • Altın
    295,2580
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Küçük kızı tacizciden zekası kurtardı! Dünya bu olayı konuşuyor Küçük kızı tacizciden zekası kurtardı! Dünya bu olayı konuşuyor
İstanbul Mobilya Fuarı 2020 nerede, nasıl gidilir? İstanbul Mobilya Fuarı'na servis var mı? İstanbul Mobilya Fuarı 2020 nerede, nasıl gidilir? İstanbul Mobilya Fuarı'na servis var mı?
Küçük kızı tacizciden zekası kurtardı! Dünya bu olayı konuşuyor Küçük kızı tacizciden zekası kurtardı! Dünya bu olayı konuşuyor
Çaykur Rizespor, Dario Melnjak ve Gökhan Akkan için teklif almadıklarını açıkladı Çaykur Rizespor, Dario Melnjak ve Gökhan Akkan için teklif almadıklarını açıkladı
Younes Belhanda, Nice ya da Monaco'ya transfer olacak Younes Belhanda, Nice ya da Monaco'ya transfer olacak
Pompeo resmen itiraf etti: Üzerinde çalıştığımız proje Maduro’nun gitmesidir! Pompeo resmen itiraf etti: Üzerinde çalıştığımız proje Maduro’nun gitmesidir!
Beşiktaş, Rebocho'nun zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili Guingamp ile görüşüyor Beşiktaş, Rebocho'nun zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili Guingamp ile görüşüyor
İspanyol şirket Türkiye'den çekiliyor İspanyol şirket Türkiye'den çekiliyor
Adem Ljajic menajerine yetkiyi verdi: Bana kulüp bul Adem Ljajic menajerine yetkiyi verdi: Bana kulüp bul
Fransa'da 30 milyarlık şantaj! Gıda karşılığı petrol istediler! Fransa'da 30 milyarlık şantaj! Gıda karşılığı petrol istediler!
3 büyükleri bekleyen büyük tehlike 3 büyükleri bekleyen büyük tehlike
Yeni promosyon şubatta Yeni promosyon şubatta
Rumların 'korsan devlet' çıkışı karşılıksız kalmadı! Türkiye'den büyük ders Rumların 'korsan devlet' çıkışı karşılıksız kalmadı! Türkiye'den büyük ders
The Guardian: "Prens Bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti" The Guardian: "Prens Bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti"
Başkan Erdoğan "bizzat takip edeceğim" diye uyarmıştı! AK Parti sıkı takibe aldı! Başkan Erdoğan "bizzat takip edeceğim" diye uyarmıştı! AK Parti sıkı takibe aldı!
Somali halkı Türkiye’yi savundu! Küstah sözlere tokat gibi cevap! Somali halkı Türkiye’yi savundu! Küstah sözlere tokat gibi cevap!
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanının gizli görüşmeleri ortaya çıktı! Al sana siyasi ayak Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanının gizli görüşmeleri ortaya çıktı! Al sana siyasi ayak
Berlin'den konferansında dikkat çeken detay: Hafter’e 'mareşal' demişler! Berlin'den konferansında dikkat çeken detay: Hafter’e 'mareşal' demişler!
Diyarbakır annelerini ziyaret ettiği için sendikadan atılan 7 öğretmen konuştu Diyarbakır annelerini ziyaret ettiği için sendikadan atılan 7 öğretmen konuştu
Rus uzmanı Mozloyev: Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor Rus uzmanı Mozloyev: Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması: Bu bir kayyum ataması değildir Vakıflar Genel Müdürlüğünden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması: Bu bir kayyum ataması değildir
Netanyahu'dan Arap ülkelerine bir garip barış vaadi Netanyahu'dan Arap ülkelerine bir garip barış vaadi
Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi
PKK'lı teröristlerin inlerinden çıkan günlük Rahip Sefer Bileçen'i ele verdi! PKK'lı teröristlerin inlerinden çıkan günlük Rahip Sefer Bileçen'i ele verdi!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ocak 2020 Çarşamba 07:22:10 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 07:23:04

'Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü' Nuri Bilge Ceylan'a

TRT tarafından düzenlenen "2. 12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında bu yıl ilk kez verilecek olan "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü", Nuri Bilge Ceylan'ın yeni film projesine değer görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibariyle her yıl Türk sinemasının ustalarından birine takdim edilecek olan ödülün ilki, yeni film projesi "Kuru Otlar Üstüne" adına başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a takdim edilecek.

12 Mart'a kadar başvuruları devam edecek olan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek, projelerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve festival dolaşımı için alan açarak, uluslararası ortak yapımcı bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında başvurular sona erdikten sonra bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan ön jüri, projeleri değerlendirerek, 12 finalist belirlenecek.

Finale kalan projelerin ekipleri ise haziran ayında gerçekleştirilecek senaryo geliştirme atölyesinde uluslararası eğitmenlerden ders alarak dünya sinemasının önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüriye projelerini sunma imkanı bulacaklar.

Uluslararası jürinin oylarıyla "TRT Ortak Yapım Ödülü" kazanan 4 proje ve "TRT Ön Alım Ödülü" kazanan 4 proje belirlenecek. Dereceye giren projelere ödülleri, "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin kapanış töreninde verilecek.

Bu yıl aynı zamanda ilk kez etkinliğe kısa film projeleri de başvuru yapabilecek. Senaryo aşamasındaki kısa film projelerinden on ikisi TRT 2 tarafından "TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü"ne sahip olabilecek.

Ödül kazanan kısa film projelerinin sahipleri de senaryo geliştirme atölyelerine katılarak, çekimlerin tamamlanmasının ardından filmler, TRT 2'de seyircilerin beğenisine sunulacak.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" ile ilgili detaylar ve başvurular "www.trt12punto.com" adresinden yapılabilecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ