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19 Kasım 2019 Salı 15:37:57 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:39:23

Usta oyuncu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından Yıldız Kenter, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce 91 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Kenter için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kenter'in kızı Leyla Tepedelen ile manevi kızı Esma Uzun'un taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Berhan Şimşek, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Erol Evgin, Bedri Baykam, Ali Poyrazoğlu, Ferhan Şensoy, Cengiz Bozkurt ve Fırat Tanış'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Müşfik Kenter'in kızı Elvan Kenter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tiyatrosunda bir devrin, babası ve halasının vefatıyla kapandığını anlatarak, "Çok üzgünüm, yüreğim yanıyor. İnşallah yetkililerin söylediği gibi bu değeri koruyabilirlerse devam ettirebilirlerse bizim için en önemli şey bu." dedi.

Tarihçi yazar İlber Ortaylı da Yıldız Kenter'in tiyatroyu tiyatro yapan bir büyük sanatçı olduğunu belirterek, "Kendi özel tiyatrosunu kurması bir yana, Batı edebiyatı, Batı dilleri ve konservatuvar hocalığıyla onun kaybı bir çöküş tabi. İnşallah yerini yenileri alacaktır. Ölüm mukadderat." şeklinde konuştu.

Oyuncu Cengiz Bozkurt ise Kenter'in kendisini Mehmet Ergen ile birlikte Londra'da tiyatro yaparken Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

Bozkurt, "Her zaman güzel anılacak bir ustayı kaybettik, üzerimizde emeği çoktur. Burada karşınızda bulunmama vesile olmuş insandır. Çok güzel anılacak. Öğrencilerinin de onun yolundan gideceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kenter'in cenazesi Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

(AA)

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