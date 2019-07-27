Usta oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, "Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu" diye konuştu.

Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.