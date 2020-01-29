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29 Ocak 2020 Çarşamba 09:20:07 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:21:30

Üsküdar’da kültür sanatın yeni adresi: Aşağı Yukarı Sanat

Geçen yıl nisan ayından beri Üsküdar'da faaliyet gösteren mekan, sinema, tiyatro, tasarım ve yaratıcı yazarlık gibi alanlara ilgi duyanları ağırlıyor.

Kültür sanat alanında bağımsız projeler gerçekleştiren Deniz Aslan, Servet Oğuzyer ve Abdurrahman Halil Oğuz tarafından kurulan Aşağı Yukarı Sanat, farklı kültür sanat programlarını aynı çatı altında topluyor.

Üsküdar'da faaliyet gösteren mekan, sinema, tiyatro, tasarım ve yaratıcı yazarlık gibi alanlara ilgi duyanları, atölye ve seminer programlarıyla ağırlıyor.

Alanında uzman isimler tarafından düzenlenen atölyeler, "Disiplinlerarası ortak üretim alanı" Aşağı Yukarı Sanat'ta 12-14 hafta aralığında sürüyor.

Mekanın kurucularından Deniz Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür sanat alanlarında çalışmalar yürüten, sürekli yeni deneyimler peşinde koşan, dinamik bir ekip olduklarını söyledi.

Aşağı Yukarı Sanat'ı kurma hikayelerini anlatan Aslan, "Bir araya geldiğimiz zaman yaptığımız işleri konuşup, 'Acaba başka ne yapabiliriz?' diye düşünüyorduk. Bu sohbetlerin sonucunda böyle bir yer açma fikri gelişti. Sinema, tiyatro ve tasarım gibi sadece kendi alanlarımız değil birçok disiplini buluşturabileceğimiz bu yapıyla insanları bir araya getirebiliriz diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Aslan, kültür sanat başlığı altında yapılan atölye, seminer ve projelerle hedeflerinin "öğrenmek" olduğuna dikkati çekerek, öğrenmek, üretmek ve paylaşmak isteyenleri Aşağı Yukarı Sanat'a beklediklerini dile getirdi.

"Bir açığı kapatma niyetiyle yola çıkmadık"

Oyuncu Servet Oğuzyer de "Aşağı Yukarı Konuşmalar" alt başlığıyla oluşturdukları etkinliklerde genel olarak sosyal bilimler ve sanat alanında çalışan isimleri bir araya getirdiklerini ifade etti.

İlginç hikayeleri ve paylaşmaya değer birçok projeyi insanlarla buluşturup katılımlı sohbet ortamı sağlamaya özen gösterdiklerine değinen Oğuzyer, her ay en az iki etkinlik yaptıklarının altını çizdi.

Oğuzyer, kolektif çalışma ortamının verimliliğine olan inançlarıyla motive olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim jenerasyonumuzda üretim yapmak için alana ihtiyaç duyan bir grup var. Elden geldiği kadarıyla bu ihtiyacı karşılamak istedik. Burada hep birlikte film izliyor, oyun oynuyoruz. Aklımızdaki projeleri konuşup tartışma ortamı yaratıyoruz. Kitap okumak isteyen, bilgisayarını alıp bir köşede çalışmak isteyen, sadece çay içmek isteyen herkese bu kapı açık. Çok kıymetli eğitmenlerimiz var, onlarla bilgi alışverişi içerisindeyiz ve bu bizi çok mutlu ediyor."

"Sinemadan psikolojiye, el sanatlarından oyunculuğa kadar çok farklı atölyeler yer alıyor"

Sinema alanında çalışan Abdurrahman Halil Oğuz ise Aşağı Yukarı Sanat etkinliklerindeki temel amacın katılımcılarla, alanında tecrübeli kişilerin birlikte üretim ve paylaşım yapmasını sağlamak olduğuna dikkati çekerek, bu etkinlikleri "Aşağı Yukarı Atölyeler", "Aşağı Yukarı Konuşmalar" ve "Aşağı Yukarı Workshoplar" başlıklarında topladıklarını belirtti.

Çeşitli sanat türlerinden bilimsel çalışmalara, geniş bir yelpazede etkinlikler yaptıklarını vurgulayan Oğuz, atölyelerde katılımcıların sinemadan psikolojiye, el sanatlarından oyunculuğa kadar çok farklı alanlarda faaliyetlerde bulunabileceğini söyledi.

Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok farklı disiplinlerde çalışmalar yapıyoruz. Disiplinlerarası bir çalışma alanı oluşturmak, proje üretmek ve desteklemek, insanların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak, öğrenmek ve birlikte eğlenmek için Aşağı Yukarı Sanat'ı kurduk. Bu atölyelere katılımda bulunanların da bir şekilde üretmeye, öğrenmeye ve öğrendiğini paylaşmaya meraklı insanlar olduğunu gözlemledik."

Atölyeler

Geçen yıl nisan ayından bu yana faaliyet gösteren Aşağı Yukarı Sanat'ta "Kurmaca Alıştırmaları" atölyesinde Gökdemir İhsan, "Dramatik Yazarlık"ta Agah Bilal Köroğlu, "Sinema Yazarlığı"nda da Suat Köçer eğitim veriyor.

Mehmet Fatih Uslu tarafından gerçekleştirilen ve 6 hafta süren "Antik Yunan'da Trajedi ve Tiyatro" seminerleri, yeni okuma gruplarıyla devam edecek.

Kısa film, uzun metraj ve belgesel senaryo alanlarında üretimler hedeflenen "Temel Senaryo" atölyesini Elif Eda verirken, "Oyunculuk Atölyesi" ise Yunus Emre Terzioğlu ve Erkan Baylav’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek.

(AA)

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