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28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:14:20 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:19:13

Türk cazının amiral gemisi: Deniz Yıldızları

TSK bünyesindeki 3 caz orkestrasından biri olan, 100 yıllık geleneğe sahip DzKK Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, cazın geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) bünyesinde faaliyet gösteren ve caz tutkunu astsubaylardan oluşan Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, 100 yıla dayalı geleneğiyle adeta Türk cazının "amiral gemisi" olma özelliği taşıyor.

Bando Okulu Komutanlığınca yetiştirilen orkestra üyeleri, hem dünyanın dört bir yanında konserler veriyor hem de yaptıkları aranjelerle caz müziği repertuvarının zenginleşmesine katkı sunuyor.

Deniz Yıldızları Orkestrası Şefi Yarbay Bülent Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Türkay", Hava Kuvvetleri Komutanlığının "Cazın Kartalları" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Deniz Yıldızları" olmak üzere üç caz orkestrası bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de caz parçalarının ilk defa Deniz Kuvvetleri gemilerinde çalındığına işaret eden Yüksel, "1900'lü yıllarda Ertuğrul Gemisi'nin salon orkestrası bu anlamda Türkiye'deki caz orkestralarının öncüsü olarak kabul edilebilir." dedi.

Yüksel, bu tarihten itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandoları ve orkestralarının caz ile olan ilişkisinin güçlenerek devam ettiğini belirterek "1990'lı yıllara gelindiğinde Ertuğrul Çayıroğlu ve dönemin bando şefi Yüzbaşı Ferhat Muratal'ın Donanma Komutanlığı Bandosu'nda yaktığı ateş, tüm Deniz Kuvvetleri Komutanlığını aydınlatmış bu ışık ülkedeki tüm cazseverlerin gözünü kamaştırmıştır." diye konuştu.

"Türk ve dünya silahlı kuvvetlerinde bir ilk"

DzKK'nin 2009'da Türk ve dünya silahlı kuvvetlerinde bir ilke imza atarak Karamürsel'de Emekli Oramiral Metin Ataç'ın himayesinde bir caz festivali düzenlediğini vurgulayan Yüksel, DzKK'nin bünyesindeki orkestraların burada seçkin yapıtların sunulduğu bir konser verdiğini anlattı.

Deniz Yıldızları'nın böyle bir geleneğin devamı olduğuna dikkati çeken Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orkestra başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, ülkede cazın gelişimine katkı sağlamak ve Komutanlığı çeşitli platformlarda temsil etmek maksadıyla 2008'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, alanında özel ihtisas sahibi bando astsubayları tarafından oluşturuldu. Cazın amiral gemisi olarak kabul edilebilecek Deniz Yıldızları Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Ankara ve Bodrum Caz Festivali gibi önemli festivallerde DzKK'yi temsil etmekte ve yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinde dinleyicilere cazın en seçkin yapıtlarını sunmaya özen göstermektedir."

"Cazı çok geniş halk kitlelerine ulaştırıyoruz"

Caz deyince akla gelen ilk kavramın özgürlük olduğunu ifade eden Yüksel, "Ancak özgürlük bir kuralsızlık hali değil aksine omuzlanması gereken büyük bir sorumluluktur. Sorumluluk askerlerin de yoğun şekilde hissettiği bir duygudur. Caz ve askerlikte 'ben' değil 'biz' anlayışı vardır. Caz ve askerlik disiplin, emek, birlik ruhu gibi kavramlar üzerinde yükselir. Tam da bu noktada askerliğin bize kazandırmış olduğu disiplin ve birlik ruhunun müzikal çalışmalarda çok faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, TSK'nin bünyesindeki üç caz orkestrasıyla önemli bir boşluğu doldurduğuna işaret ederek ücretsiz konserler ve müzikal etkinliklerle cazı çok geniş halk kitlelerine ulaştırdıklarını dile getirdi. Yüksel, sosyal sorumluluk projelerini özellikle eğitim amaçlı faaliyetleri tercih ettiklerini vurguladı. 

Yüksel, orkestralarının tenor saksafon icracısı Volkan Kuzu, baterist İlker Sevindik, trompetçi Barış Oktay ile flüt icracısı Gökhan Gül ve aranjör Atilla Cömert gibi Türkiye'de caz alanında etkili isimlere sahip olduğunu kaydetti.

30 Ağustos'ta konser

Bülent Yüksel, Deniz Yıldızları Orkestrası'nın Zafer Bayramı, Bodrum Caz Festivali ve Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla cazseverlerle buluşacağını bildirdi.

30 Ağustos'taki konserin Kentpark AVM'de 19.30'da gerçekleşeceğini belirten Yüksel, "Bodrum Caz Festivali kapsamında 1 Eylül'de sahne alacağız. Preveze Deniz Savaşlarının yıl dönümü dolayısıyla 27 Eylül'de Ankara'da bir konserimiz olacak." bilgisini paylaştı. 

(AA)

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