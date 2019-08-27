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27 Ağustos 2019 Salı 13:35:49 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 13:38:19

'Urartu Müzesi' 9 yıl sonra yeni binasında ziyarete açıldı

Van'da, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin güneyinde yapılan yeni "Urartu Müzesi" binası törenle açıldı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 13 bin metrekaresi kapalı 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müzede inşaat çalışmaları tamamlandı.      

Başta Urartular olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait 2 bin 524 eserin sergileneceği müzenin açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, müzenin yapımına, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına yaklaşık 21 milyon lira harcandığını söyledi.      

- "Müzemiz Urartuların daha yakından tanınmasına olanak sağlıyor"      

 Türkiye'nin en büyük müzelerinden birini inşa etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:      

"Müzemizin eser sergileme kapasitesi 100 bin, ziyaretçi kapasitesi yıllık 1,5 milyon. Müze binamız 23 sergi holünden oluşuyor. Sergilenen eserler çoğunlukla canlandırmaya yönelik olacak. Ayrıca çocuklarımızın eğitimi için arkeopark alanlarının yapılması planlanıyor. Bu sayede çocuklarımız 'Tarihi eser nedir, nasıl ortaya çıkar, restorasyonu nasıl yapılır ve müzelere nasıl kazandırılıp sergilenir?' konuları hakkında bilgi edinmiş olacaklar. Urartuların daha yakından ve tüm yönleriyle tanınmasına olanak sağlayan Van Müzesi, bu görkemli medeniyet başta olmak üzere kadim şehir Van'ımızın binlerce yıllık tarihinde yer eden tüm uygarlıkların mirasını görmeyi mümkün kılıyor."      

"Müzeler, ülkenin kültür tarihi açısından çok önemli"      

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Van'ın turizm açısından stratejik öneme sahip olduğunu aktardı.      

Ülke turizminin gelişmesi için özel politikalar ve stratejiler geliştirdiklerini anlatan Alpaslan, "Van çevresindeki illerle ülke ekonomisinin kalkınmasında ve turizm açısından önemli bir bölgedir. Bunu daha ileriye nasıl taşırız, bunun çalışmalarını ve araştırmalarını yapıyoruz. Müzeler, bir ülkenin kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Bu bölgede insanlık tarihinin başlangıcından  itibaren  çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bu uygarlıklardan kalan eserlerin tüm insanlığın ilgisine ve bilgisine sunulması açısından müzeler son derece önemlidir." dedi.      

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de bölgenin öne çıkan alan ve sektörlerini bakanlıklarla işbirliği halinde değerlendirdiklerini ve bunların bölge ekonomisine katkı verir hale getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Yeniçeri, turizmin çeşitlendirilmesi, bölge ekonomisine ve istihdama katkısının artırılması açısından bu tarz eserlerin önemli mihenk taşları olduğunu vurguladı.      
 

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Van'ın tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek ziyarete açılan müzenin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.      

Konuşmaların ardından açılan müze, bir süreliğine ücretsiz ziyaret edilebilecek.      
 

Açılışa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve davetliler katıldı.      

(AA)

 

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