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20 Ocak 2020 Pazartesi 11:37:58 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:41:26

Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Yeşilçam'ın 1976 yapımı "Aile Şerefi" filminin oyuncularından Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman, film görselleriyle süslenen klasik araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Yeşilçam'ın 1976 yapımı aile konulu filmi "Aile Şerefi" oyuncuları, yıllar sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Filmin hayatını kaybeden oyuncularından Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına gerçekleştirilen "Yeşilçam'a Saygı" etkinliğine, Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman katıldı.

Etkinlik alanına filmde kullanılan model klasik araçlarla gelen Yeşilçam oyuncuları, film görselleriyle süslenen araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Oyuncu Itır Esen, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Aile Şerefi" filminin gün geçtikçe değeri artan mücevher gibi bir film olduğunu söyledi.

Filmin hikayesini ve aileye verdiği önemi vurgulayan Esen, Münir Özkul'un filmde "Dokunma evlatlarıma, dokunma aileme, dokunma çocuklarıma." dediğini anımsattı.

Esen, filmin 1970'li yıllarda sevildiğini, bugün de izlenmeye ve sevilmeye devam ettiğini ifade ederek, "O zaman biz Arzu Film ailesi içinde aile gibi yaşadığımız için sıcaklık ve sevgi bağlarımız çok güçlüydü, o da gerçek anlamda filmlere yansıyordu. Tabii bugünün şartlarında bunları yansıtmak çok kolay değil." diye konuştu.

Adile Naşit ve Münir Özkul'un çok değerli olduğunu belirten Esen, "Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için." ifadesini kullandı.

"Tekniğin olmadığı yerde aile ön plana çıkıyor"

Oyuncu Mahmut Cevher ise Aile Şerefi filminin her şeyiyle toplumun kabullendiği, sahiplendiği, hüzünlendiği ve gerçekten keşke böyle bir aile modeli olsa, böyle bir aile içinde yaşasaydık diyebilecekleri bir film olduğunu söyledi.

Cevher, "Ben de bir köy çocuğuyum, oradan yetişme biriyim ben böyle bir ailenin içinde yetiştim, o günler nasip oldu. Tekniğin olmadığı yerde aile daha ön plana çıkıyor, sevgiler belirginleşiyor, insanlar bütünleşiyor. Ama teknik ilerledikçe insanların dünyası da dağılıyor, herkes bireysel yaşamaya başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bu film için yarım gün çalıştım"

Oyuncu Ahmet Sezerel, Yeşilçam filmlerinin Türk sinemasının klasikleri olduğunun altını çizerek, Aile Şerefi'nde ufak bir rol oynadığını, daha sonra Arzu Film'in Gülen Gözler, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı ve Cennetin Çocukları gibi filmlerinde de oyunculuk yaptığını anımsattı.

Sezerel, çekimlere sadece yarım gün katıldığını, filmin bu kadar izlenip yıllar sonra da hatırlanacağını hiç düşünmediğini dile getirdi. 

"Hiç kimse rol yapmadı"

Oyuncu Cengiz Nezir ise filmdeki oyuncularla arkadaşlıklarının devam ettiğini belirterek, "Çekimlerde hiç kimse rol yapmadı, gerçekten Münir Özkul benim babamdı, Adile Naşit annemdi yani. Bizim için her şeyi yaparlardı, sağ olsunlar." dedi.

Hababam Sınıfı, Bizim Aile ve Ah Nerede'nin arasında bulunduğu filmlerde oynadığını hatırlatan Nezir, "Çok değerli filmlerde oynamışım, denk gelmiş hep de. Film çekiyor gibi çalışmadık, normal ailemiz gibi çalıştık. Onun için de belki de güzel şeyler çıktı ortaya." şeklinde konuştu.

(AA)

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