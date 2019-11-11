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11 Kasım 2019 Pazartesi 07:30:52 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 07:31:41

Ünlü yazarlar kitaplarını imzaladı

Yazdığı eserlerle kitapseverlerin beğenisi kazanan ünlü isimler, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinliklerinde, kitapseverlerle buluştu.

Yazdığı eserlerle kitapseverlerin beğenisi kazanan ünlü isimler, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinliklerinde, kitapseverlerle buluştu.

Yazarlar, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında ziyaretçilerle sohbet edip fotoğraf da çektirdi.

Zafer Algöz, Ercan Kesal, Can Yılmaz, Ahmed Günbay Yıldız, Ahmet Yenilmez, Betül Zarifoğlu, Bihter Dinçel, Burak Aksak, Mustafa Balbay, Ali Ural, Engin Alan, Şükrü Erbaş, Neslihan Saltaş, Yonca Evcimik, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok yazar okuyucularla bir araya geldi.

Motto Yayınları standında kitaplarını imzalayan oyuncu ve yazar Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemli fuarda zenginlik ve çeşitliliğin olduğunu belirterek, "Okuyan bir millete hasretiz. Başımıza ne geldiyse okumamaktan geldi. Hem medeniyetimiz hem de kültürümüz aslında bu noktada çok zengin. Yanlış bir algı var, o da şu; medeniyetimizin ve kültürümüzün ürettiklerinden habersiziz. Özellikle Batı medeniyeti tiyatro alanında bile bu topraklardan hayat bulmuştur ama gördüğüm kadarıyla her alanda olduğu gibi bu alanda da kabuğu çatlattık. Profil değişti, Anadolu insanı kitap fuarına gelmeye başladı. Anadolu insanlarının içinden çıkan yazarlar gelmeye başladı. Her türlü fikir ve ideolojik yapı, derdi olan insanlarla buluşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Ke$ On Dı Teybıl" ve "Haşırt Dı Bilekbord" kitaplarını imzalayan oyuncu ve yazar Zafer Algöz, genç okuyuculardaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda öğretmenlere çok büyük iş düşüyor. Çocukları kitap fuarlarına toplu olarak getirmeleri, ülkemizdeki okuma alışkanlığının değişmesi açısından çok önemli. Onun için diyorum ki dağ başını duman almış, okuyalım arkadaşlar. Ne olursa olsun okumak insanı aydınlatır, bilinçlendirir."

Oyuncu, senarist ve yazar Can Yılmaz da toplamda 4 gün İstanbul Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştuklarına işaret ederek, "Güzel bir ilgi var. Poşetler dolu maşallah. İnşallah bu kitaplar okunuyordur. Bunun ümidini taşıyorum. Fuara ilgi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Kurucusu olduğu Küsurat Yayınlarında kitaplarını imzalayan senarist ve yazar Burak Aksak da 3. kez bu fuara katıldıklarını ve okuyucularla buluşmaktan dolayı çok güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Genç yazar Neslihan Saltaş ise Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin en güzel kitap fuarlarından biri olduğunu dile getirerek, "Okurlarla bir araya gelerek kitabın içeriklerinden bahsediyoruz. Bu da kitaplara olan ilgiyi daha çok çekiyor. Bu anlamda TÜYAP bize bir katkı sağlaması açısından, büyük bir değer." değerlendirmesini yaptı.

"Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayan fuar, bugün sona erecek.

(AA)

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