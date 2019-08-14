Ünlü yazar Salinger’a e-kitap onayı

J. D. Salinger’ın mirasçıları uzun yıllardan bu yana yazarın kaleme aldıklarının e-kitap versiyonlarının yayımlanması konusunda izin vermiyordu.

Guardian’da yer alan bir habere göre; Mirasçılar artık anlaşmaya vardı ve başta "Çavdar Tarlasında Çocuklar" olmak üzere yazarın yayımlanmış eserlerinin e-kitap versiyonlarının okura ulaşması konusunda karar alındı.