14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:11:29 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:12:44
Ünlü yazar Salinger’a e-kitap onayı
J. D. Salinger’ın mirasçıları ünlü yazarın kitaplarının e-kitap olarak basılmasına onay verdi.
J. D. Salinger’ın mirasçıları uzun yıllardan bu yana yazarın kaleme aldıklarının e-kitap versiyonlarının yayımlanması konusunda izin vermiyordu.
Guardian’da yer alan bir habere göre; Mirasçılar artık anlaşmaya vardı ve başta "Çavdar Tarlasında Çocuklar" olmak üzere yazarın yayımlanmış eserlerinin e-kitap versiyonlarının okura ulaşması konusunda karar alındı.
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