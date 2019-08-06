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06 Ağustos 2019 Salı 16:22:25 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 16:33:22

Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay neden öldü?

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Bizimkiler'in ve Habamam Sınıfı filminin senaristi Umur Bugay yaşamını yitirdi. Peki, Umur Bugay kimdir? Umur Bugay neden öldü? Ünlü senarist 1972 yılında tiyatro oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosunda sahneye kondu. “Haneler”, “Reklâmlar”, “Taşıtlar” bunlara örnektir. 1975 yılından sonra, mizah ağırlıklı öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

Efsane dizi Bizimkiler'in senaristi Umur Bugay yaşamını yitirdi.
Yeşilçam’ın en ünlü senarist ve yönetmenlerinden Umur Bugay hayata veda etti.

Uzun zamandır Kınalıada yaşayan 78 yaşındaki usta ismin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı.

Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Umur Bugay, 1941 yılında Ankara‘da doğmuştur. 1959 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

1962 yılında sanat hayatına Arena Tiyatrosu’nda başladı. 1972 yılına kadar Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu’nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

1972 yılında tiyatro oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu‘nda sahneye kondu. “Haneler”, “Reklâmlar”, “Taşıtlar” bunlara örnektir. 1975 yılından sonra, mizah ağırlıklı öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

1974 yılında Atıf Yılmaz ile yazdığı bir çingenenin yaşamını konu alan “Cemil” adlı senaryosunu Yılmaz Güney film yaptı. 1988 yılında yazmaya başladığı “Bizimkiler” adlı televizyon dizisinin TRT’de gösterilmesiyle üne kavuştu. 1974 yılından sonra, yine Atıf Yılmaz‘ın yönettiği, “Hasip ile Nasip”, “Deli Yusuf”, “İşte Hayat”, adlı filmlerin senaryolarını yazdı. Ertem Eğilmez‘in, Rıfat Ilgaz‘ın, “Hababam Sınıfı” adlı kitabından sinemaya uyarladığı filmlerin senaryosunun ilki de onundur.

1977 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları Tiyatrosu ‘nda, “Bizler ve Bizler”,adlı oyunu sahnelendi.

1977 yılından günümüze, Zeki Ökten ile yönetmen, senarist işbirliği içinde olan Umur Bugay, “Kapıcılar Kralı”, “Çöpçüler Kralı”, “Pisi Pisi”, “Yoksul”,“Davacı” ve “Düttürü Dünya” adlı senaryoları yazdı. Aynı yıllarda, Memduh Ün‘ün yönettiği, “Postacı”, Zeki Alasya‘nın yönettiği, “Aslan Bacanak” adlı filmlerin senaryolarını da yazdı.

1983 yılında Kent Oyuncuları Tiyatrosu’nda, “Bir Kadın Bir Erkek” adlı oyunu sahnelendi. 1990 yılında Bugay Film Yapım Reklamcılık Ltd.Şti`ni kurdu.1989 yılında uzun yıllar süren “Bizimkiler” dizisinin senaryosunu yazdı.

1993 “Yazlıkçılar” adlı 6 yıl süren, 40 bölümlük TV dizisinin senaryosunu yazmaya başladı. Devamında “Saygılar Bizden”, “Oğlum Adam Olacak”, “Komşu Komşu”,“Koltuk Sevdası” TV dizilerinin de senaryolarını yazdı.

1999 yılı yapımı, yönetmenliğini Yalçın Yelence`nin yaptığı “Duruşma” adlı sinema filminin senaristliği ve yapımcılığını üstlendi.

2000 yılında sahnelenen “Oğlum Adam Olacak” adlı müzikli tiyatro oyunun dramaturgluğunu yaptı.2002 yılı yapımı, yönetmenliğini Zeki Alasya`nın yaptığı, “Rus Gelin” adlı komedi filminin senaristliğini ve yapımcılığını üstlendi.

“Türk Küçükleri” adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır.

Umur Bugay, evlidir. İki çocuğu vardır.

Ödülleri : 
1970 – Pir Sultan Abdal (oyun) – DİSK “En İyi Yönetmen”
1976 – İşte Hayat (senaryo), Antalya Film Şenliği, “En İyi Özgün Senaryo” ödülü
1978 – Çöpçüler Kralı (senaryo) Antalya Film Şenliği “En İyi Özgün Senaryo” ödülü

Senaryoları : 
2007 – Sünnet Davası (TV Filmi) 
2006 – Rating Kasabası (TV Filmi) 
2004 – Zor Adam (TV Filmi) 
2004 – Büyük Umutlar (TV Dizisi) 
2003 – Hayat A.Ş. (TV Dizisi) 
2002 – Rus Gelin (Sinema Filmi) 
2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi) 
1999 – Duruşma (Sinema Filmi) 
1997 – Komşu Komşu (TV Dizisi) 
1995 – Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi) 
1993 – Yazlıkçılar (TV Dizisi) 
1993 – Saygılar Bizden (TV Dizisi) 
1989 – 1997 – Bizimkiler (TV Dizisi) 
1988 – Düttürü Dünya (Sinema Filmi) 
1986 – Yoksul (Sinema Filmi) 
1986 – Namus Düşmanı (Sinema Filmi) 
1986 – Davacı (Sinema Filmi) 
1984 – Postacı (Sinema Filmi) 
1978 – Köşeyi Dönen Adam (Sinema Filmi) 
1977 – Çöpçüler Kralı (Sinema Filmi) 
1977 – Aslan Bacanak (Sinema Filmi) 
1976 – Tuzak (Sinema Filmi) 
1976 – Kapıcılar Kralı (Sinema Filmi) 
1976 – Hasip İle Nasip (Sinema Filmi) 
1975 – İşte Hayat (Sinema Filmi) 
1975 – Çirkef (Sinema Filmi) 
1975 – Pisi Pisi (Sinema Filmi) 
1975 – Hababam Sınıfı (Sinema Filmi) 
1975 – Deli Yusuf (Sinema Filmi) 
1974 – Cemil

Kitapları :
Türk Küçükleri

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