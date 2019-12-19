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19 Aralık 2019 Perşembe 09:37:14 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 10:06:28

Ünlü isimlerle görme engelli çocukların oynadığı Hababam sınıfı parıltıyla oyunu sahnelendi

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından düzenlenen, 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' adlı oyun Zorlu PSM'de sahnelendi. Spor ve sanat dünyasından birçok ünlü görme engelli çocuklarla aynı sahneyi paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Oyun hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Bu tarz kültürel faaliyetler, özellikle engelliler için yapılanlara, gerekirse yönetmeliğimizde değişiklik yapar ve daha fazla katkı veririz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, spor ve sanat camiasından birçok ünlü ismin görme engelli çocuklarla aynı sahneyi paylaştığı Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından düzenlenen, 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' adlı oyunu izledi. Zorlu PSM'de sahnelenen oyunun yönetmenliğini Seren Fosforoğlu yaparken oyunda Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan rol aldı. Nil Karaibrahimgil ile Gökhan Tepe de seslendirdikleri şarkılarla etkinliğe destek verdi. Bakan Ersoy, oyunu izlemeye oğlu Aslan Can Ersoy geldi.

MAHMUT HOCANIN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Oyun sonrasında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Rıfat Ilgaz'ın çok önemli bir eseri. Hababam Sınıfını çok güzel sergilediler. Mahmut Hocamız ne demiş, 'Okul, dört tarafı duvarlarla çevrili, üzerinde damı olan bir yer değil. Her yer okuldur. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, başarmak için bir gaye uğruna, birlikte çabalamaktır' demiş. Bugün bu salon, çok güzel bir okul oldu bizlere. Onların bu azminin sonucunu burada, kalabalık bir seyirci topluluğu önünde izlemek hem çok mutluluk vericiydi hem çok keyifliydi hem de açıkçası insana bir şeyler öğretiyordu. Yani unuttuğumuz, bazen görmezden geldiğimiz değerleri çok iyi öğrenme ve hatırlama fırsatı verdi. Bu tarz kültürel faaliyetler için bizim birçok fonumuz, kaynağımız var. Biz seve seve destek veririz. O kaynaklardan yararlanmalarını sağlarız. Bu tarz kültürel faaliyetler, özellikle engelliler için yapılanlara, gerekirse yönetmeliğimizde değişiklik yapar ve daha fazla katkı veririz" dedi.

“ENGELLİLER İÇİN YAPILAN ETKİNLİKLERE DAHA FAZLA DESTEK SAĞLARIZ"

Oyun çıkışı basın mensuplarına oyun hakkındaki değerlendirmelerini anlatan Bakan Ersoy, “Farkındalık yaratmak için değil ihtiyaç olarak yapılması lazım. Onları sosyal hayata daha fazla katmamız gerekiyor. Bu bizim toplum görevimiz, her şeyden önce de devletimizin çok büyük bir sorumluluğu. O yüzden hatırlatma gereği duydum. Bu tarz kültürel faaliyetler için bizim birçok fonumuz, kaynağımız var. Biz seve seve destek veririz. O kaynaklardan yararlanmalarını sağlarız. Bu tarz kültürel faaliyetler, özellikle engelliler için yapılanlara, gerekirse yönetmeliğimizde değişiklik yapar ve daha fazla katkı veririz. Özellikle bu seneden itibaren salon sayısını arttırıyoruz. 2019'da başladık bu çalışmalara. Özel sektörden de salon kiralıyoruz. Eski salonları tekrar uzun vadeli olarak sahiplerinden kiralayarak, renöve ediyoruz. Her yıl seyirci sayısını da minimum yüzde 10-30 arasında artırmayı planlıyoruz devlet tiyatroları olarak. Açıkçası bunu sadece tiyatro olarak da yapmıyoruz. Hem güzel sanatlar hem opera-bale bölümümüz bu alanda çalışmalar yapıyor. Atatürk Kültür Merkezi çok büyük ve özel bir salon. Haftalık ve günlük programlar için düşünülmüş bir salon değil. Biz bu bağlamda milyonlara hitap edecek bir salon programını 2023'e kadar hazırladık. Bu programı da genişletmeye devam ediyoruz" İfadesini kullandı.

DHA

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