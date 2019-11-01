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01 Kasım 2019 Cuma 07:40:51 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 07:41:55

UNESCO'ya 'Afyonkarahisar Mutfağı' da dahil oldu

Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Afyonkarahisar da dahil oldu.

Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Afyonkarahisar da dahil oldu.

"Afyonkarahisar Mutfağı" konusunda Afyonkarahisar Valiliği, belediye başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" ile ilgili uzun süredir çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Kentin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile patatesli köy ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yönünde ilerliyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Mutfağı'nın UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi.

Valilik, belediye başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın birlikte kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu dile getiren Gümüşhan, "Afyonkarahisar Mutfağımız' UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu. Artık, Afyonkarahisar'ımız marka şehir olma yönünde ilerlemektedir. Bu başarıda, başta Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümüşhan, Afyonkarahisar mutfağı ile ilgili çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı. 

"Şehirlerimizin markalaşması gerekiyor"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kentin daha önceden Termal Kentler Birliği'ne de dahil edildiğini, dünyada termal turizm kentleri arasında da önemli bir merkez haline geldiğini hatırlatarak, 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Afyonkarahisar'ın dahil olmasına ilişkin, "Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisar'ımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık." diye konuştu.

(AA)

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