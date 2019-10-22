Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Çağdaş Sahnenin Seyri" söyleşisi gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'ndeki söyleşide, Kadir Has Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş, çağdaş olmak ve anakronizm temalarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Seyir ile izlemek arasındaki farklara değinen Hemiş, seyrin "birlikte yolculuk etmek" anlamına geldiğini belirtti.

Bir tiyatro oyununun, birlikte seyre çıkmayı vadettiğini vurgulayan Hemiş, şunları kaydetti:

"Bana göre seyir bir bakış tercihidir, bir şeyi zorlukla takip etmek, izlemektir. İzlerken o pasif konumu kabul etmişsinizdir. Orada kalmak istiyorsunuzdur. Seyir başkadır. Seyir, birlikte yolculuk etmektir. Çağdaş sahne, melez bir dile sahip durumda. Bu melezlik sadece biçimler arası değil, tarihler, kişiler ve kurumlar arası bir halde bulunuyor. Anlatmaya çalıştığım, bu dağınık yapı içinde tek bir şey olmadığıdır. Çağdaş sahne seyri için ihtiyacınız olan şey, elinizi kalbinizin üstüne koymak ve olabildiğince birikimle size söylemeye çalıştığı şeyi çıkarmaya çalışmak. Göz biriktirerek öğrenir, her zaman sadece okuyarak değil. Bundan dolayı olabildiğince okumayla ve seyretmeyle kendimizi geliştirmeliyiz."

Festival organizasyonunda emeği geçen AÜ ekibine teşekkür eden Hemiş, söyleşinin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

AA