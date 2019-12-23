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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:55:28 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:46:03

'Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Mirasımız Derneği, Eyüpsultan Belediyesi ve UWC iş birliği ile düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Mirasımız Derneği, Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Demirci, derneğin 12 yılı aşkın süre zarfında Kudüs'ün içinde bulunduğu durumu gerek Türkiye'de gerekse dünyanın çok sayıda ülkesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle duyurmaya çalıştığını belirterek, dünya Müslümanlarının Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya her zamankinden daha çok sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bu yıl 38 ülkeden 263 katılımcı 726 eser ile yarıştı

Sanatın dilinin kullanarak insan hakları bağlamında da Kudüs'ü gündeme getirmeyi amaçladıklarını aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yaşamış olduğu tutsaklığı, Kudüslülerin baskı ve zulüm karşısında 102 yıldır süren onurlu direnişinin sesini karikatür sanatı aracılığıyla tüm dünyanın gündemine taşımaya çalıştık. Yarışmaya 38 ülkeden farklı din, dil ve ırklardan 263 katılımcı 726 eser gönderdi. Sanatçılarımız kendi bakış açılarıyla Kudüs'te yaşanılan işgali resmetmeye çalıştı. Romanya, Endonezya, Fas, Suriye, İran ve ülkemizden seçkin karikatüristlerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada bugün dereceye giren eserlerin ödüllerini vereceğiz."

"Filistinliler, özgür Kudüs'e olan inançlarını kaybetmiyorlar"

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız da Karikatür Yarışmasına ev sahipliği yapma imkanı sunduğu için Mirasımız Derneğine teşekkürlerini iletti.

Yıldız, Kudüs'ün kendisi için farklı bir anlamı olduğuna değinerek, El Halil şehrinde yaşadığı bir hatırasını şöyle paylaştı:

"Üç sene evvel bir vesileyle kızım El Halil bölgesinde iki ay kaldı. Bu süre zarfında her gün haberlere olaylar yansıyor, her an her şey hercümerç gibiydi. El Halil'de babaları İsrail askerlerince öldürülmüş 5 çocuklu bir ailenin iki göz evini ziyaret ederek kardeş aile olduk ve hala irtibatımız devam ediyor. Şartlar inanılmaz ağır ve o şartlar altında özgür bir Kudüs hayal etmek çok zor gibi görülüyordu. Aileyle konuştuğumuzda Kudüs'ün özgür günlerine kavuşacağına olan inançlarını asla kaybetmediklerini gördük."

Ödül töreninde selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Çal ise Mirasımız Derneğine Kudüs özelinde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Yarışmanın jürisinde Romanya'dan Doru Axinte, Endonezya'dan Jitet Kustana, Fas'tan Naji Benaji, Suriye'den Yaser Ahmad, İran'dan Nahid Maghsoudi, Türkiye'den Murat Yılmaz ve Ahmet Altay yer aldı.

3. Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışmasında Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov birinci, Türkiye'den Ahmet Özalp ikinci, İran'dan Ehsan Cheraghi Iranshahı ise üçüncü oldu.

Ayrıca "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" Önder Önerbay'a, "II. Abdulhamid Han Özel Ödülü" Hamit Gış'a, "Naci El-Ali Azel Ödülü" İrem Erekinci'ye, "Necmettin Erbakan Özel Ödülü" Gülcan Yıldız'a, "Mirasımız Derneği Özel Ödülü" Esile Altunışık'a verildi.

Törenin bulunduğu salonun fuaye alanında yarışmada yer alan eserlerden oluşan bir seçki sergilendi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törenin sonunda katılımcılardan üç kişiye Kudüs gezisi hediye edildi.

Törene, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Yıldız, Cevdet Yıldız, İsmail Uysal, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(AA)

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