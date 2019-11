'Uluslararası Emmy Ödüllü ilk Türk oyuncu: Haluk Bilginer'

Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol alan başarılı oyuncu Haluk Bilginer, kariyerini Emmy Ödülü ile taçlandırdı.

Sanatçı, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin ödüllendirildiği etkinlikteki 11 kategoride bu yıl, 21 ülkeden 44 aday ödüller için yarıştı.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı da olan Bilginer'in dizideki "Agah Beyoğlu" karakteriyle aday gösterildiği "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde, İngiltere'de BBC'de yayınlanan "Come Home" dizisinden Christopher Eccleston, Brezilya'da yayımlanan "In Impuros" dizisinden Raphael Logam ve Almanya ZDF'de yayınlanan "Bad Banks" dizisinden Jannis Niewöhner yer aldı.

İki yıl önce düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri"nde finalist olan "Kara Sevda" dizisi bu başarıyı gösteren ilk Türk yapımı olmuştu. Kara Sevda, 18 ülkenin katıldığı dizi kategorisinde "En İyi Dizi" dalında finale kalarak ödülle dönmüştü.

İlki 1969'da verilmeye başlanan "Uluslararası Emmy Ödülleri" aynı zamanda dünyanın öncü medya ve eğlence profesyonellerini bir araya getiren bir etkinlik olarak dikkati çekiyor.

1980-1993 yılları arasında İngiltere'de oyunculuk yaptı



Oyunculuk yaşamında unutulmaz birçok karaktere hayat veren Bilginer, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak 5 Haziran 1954'te İzmir'de dünyaya geldi.

Tam adı Nihat Haluk Bilginer olan sanatçı, ilk öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı.

Gençliğinde garsonluk ve hamallık başta olmak üzere birçok işte çalışan sanatçı, lisede tiyatroya adım atarak, oyuncu Cahit Gürkan'dan dersler aldı.

Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı "Liselerarası Tiyatro Yarışması"nda ilk ödülünü alan sanatçı, yarışma jürisinde yer alan tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre konuk oyuncu olarak görev yaptı.

Bilginer, 1971'de girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı. Kendini daha fazla geliştirmek adına 1977'de gittiği İngiltere'de Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde öğrenim gören sanatçı, 1980-1993 yılları arasında İngiltere'deki televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

İngiltere'de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Bilginer, BBC One'da 19 Şubat 1985'te yayınlanmaya başlayan "Eastenders" dizisinde 250 bölüm boyunca canlandırdığı "Kıbrıslı Mehmet Osman" rolüyle ün kazandı.

Türkiye'de sinema kariyerine 1987'de başladı



"Macbeth", "My Fair Lady", "Pal Joey", "Kafkas Tebeşir Dairesi" ve "Phantom of the Opera" gibi çeşitli tiyatro ve müzikallerde, "Memories of Midnight", "Bergerac", "Glory Boys", "The Bill" ve "Murder of a Moderate Man" gibi televizyon dizileri ile "Children's Crusade", "Half Moon Street", "Ishtar", "Buffalo Soldiers", "Spooks" ve "She's Gone" filmlerinde oynayan ünlü aktör, İngiltere'deki kariyerinin ardından 1987'de yazar Füruzan'ın eserinden televizyona uyarlanmış "Gecenin Öteki Yüzü" adlı üç bölümlük dizinin çekimleri için Türkiye'ye geri döndü.

Haluk Bilginer, 1992'de evlendiği oyuncu Zuhal Olcay ile birlikte ABD yapımı "Genç Indiana Jones: Çöl Fedaileri" adlı televizyon dizisinde rol aldı.

"Aldatma", "Kan Kardeşleri", "Derin Bir Soluk Al", "Çöplük", "Histeri" ve "Balkon" gibi birçok tiyatro eserinde başrol oynayan Haluk Bilginer, 1993 ve 1994 yılı arasında da Türkiye'de yapılmış ilk reality şov "Sıcağı Sıcağına" adlı programı sundu. Bilginer ayrıca 1999'da eşi Olcay'la Oyun Atölyesi'ni kurdu.

Tiyatro yönetmenliği de yapan sanatçı, kendisiyle yapılan bir röportajda, oyuncu için er meydanının tiyatro sahnesi olduğunun altını çizerek, "Aktörün müdür mü ya da aktör mü olduğunu, ancak tiyatro sahnesinde öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de sinema kariyerine 1987'de "Kara Sevdalı Bulut" filmiyle başlayan usta oyuncu, aralarında "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Masumiyet" ile "Filler ve Çimen", "Neredesin Firuze", "Hırsız Var", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" ile "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "New York'ta Beş Minare"nin bulunduğu birçok ödüllü sinema filminde rol aldı.

Bilginer, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filminde başrol oynadı



Nuri Bilge Ceylan'ın "2014 Cannes Film Festivali"nden "Altın Palmiye Ödülü" ile dönen "Kış Uykusu" filminde de başrol oynayan Bilginer, canlandırdığı "Aydın" karakteriyle sinema dünyasında büyük beğeni kazandı.

Sanatçı, 2017'de seyirciyle buluşan "Osmanlı Subayı" filminde "Khalil Bey" karakterine hayat verdi.

"Şahsiyet" dizisinin yanı sıra birçok sevilen Türk dizisinde de başrol oynayan sanatçı, "Ateşten Günler", "Safiyedir Kızın Adı", "Borsa", "Son Söz Sevginin", "Gülşen Abi", "Eyvah Babam", "Eyvah Kızım Büyüdü", "Tatlı Hayat", "Karanlıkta Koşanlar", "Cesur Kuşku", "Yine de Aşığım", "Sayın Bakanım" ve "Hayat İşte" adlı yapımlarda da rol aldı.

Yaşamı boyunca aldığı ödüllerle başarısını perçinleyen Bilginer, "10. Ankara Uluslararası Film Festivali", "9. Sadri Alışık Ödülleri" ve "18. Ankara Uluslararası Film Festivali"nden de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle döndü.

Haluk Bilginer, ayrıca "1. Afife Tiyatro Ödülleri"nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu", "34. Altın Portakal Film Festivali"nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "9. Afife Tiyatro Ödülleri"nde "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu", "10. Afife Tiyatro Ödülleri"nde "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu", "37. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri"nde ise "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu" seçildi.

Sanatçı son olarak 2020'de vizyona girmesi beklenen, yönetmenliğini Yağmur ve Durul Taylan'ın yaptığı "Azizler" adlı sinema filminde de rol aldı.

(AA)