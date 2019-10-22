Türkiye'nin yakın tarihi 'Suveyda' ile beyaz perdeye yansıyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen "Suveyda"nın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Uçakan, filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uçakan, "Hadim" isimli 11 yaşında bir çocuğun gözünden, Anadolu'nun bir köyünde 1930 ve 1940'lı yıllarda yaşananları anlatan filmin, yaklaşık 5 hafta süren çekimlerinin sona erdiğini söyledi.

Suveyda'nın ilginç bir isim olduğunu aktaran başarılı yönetmen, "Bu ismi seçmemdeki sebep, içerisindeki derinlik. Literatürde kalpteki siyah nokta diye geçiyor. Daha mecazi manada metafiziğe açılan kapı diye görülebilir." ifadelerini kullandı.

Mesut Uçakan, Suveyda'nın hakikat sancısını vurgulayan bir isim olduğunun da altını çizerek, "Önceden filmin ismi 'Hadim' idi, yani öykünün başkahramanının ismi. Fakat onunla ilgili başka filmler çekilmiş. Biz de bunun üzerine Suveyda dedik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sinemayı bir aşk olarak içimize yerleştirdik"

Suveyda'nın kendisi için büyük bir anlamı olduğunu belirten Uçakan, şunları kaydetti:

"Biz ilk sinemaya başlarken hakikaten sinemayı bir aşk olarak içimize yerleştirdik. Bu zaman içerisinde, televizyon filmi çektik, dizi yaptık ama Suveyda'nın yeri farklı. Bu filmde garip bir şekilde gördüm ki 40 küsur yıldır yaşadığı sürecin ötesinde, Mesut Uçakan hala ilk filme başlayan bir gençgibi heyecanlı. Bu filmde de garip bir şekilde mükemmel bir sinerji oluştu. Ekibimiz setlerde coşku içerisinde oynadı. Özel günler, geceler düzenledi. Güzel de bir ekip kurduk."

Usta yönetmen, sosyal açıdan da büyük önem taşıdığını aktardığı filmin öyküsünü belirlerken, Kur'an-ı Kerim'i sevdirmeyi ve sırlarına dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi.

"Suveyda, görünür planda 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarını anlatıyor." diyen Uçakan, hikayenin 1928'deki Harf Devrimi sonrasında yaşananları aktardığını ifade ederek, "Halk büyük korku içerisinde geçmişe dönük pek çok Osmanlıca kitaplarını yıktı, yaktı, yırttı ya da toprak altına gömdü. Bilhassa Kur'an-ı Kerim gömenler dahi oldu çünkü hükumetin çok acımasız bir baskısı vardı." dedi.

Mesut Uçakan, sonrasında ezanın Türkçe okunmaya başlandığını da anımsatarak, "Öykümüzde Harf Devrimi'nin başlangıcından itibaren, bunun köye yansımasını göstererek tarihi bir sürece de ilk defa parmak basmış oluyoruz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Yapımın yakın tarihe ilişkin önemli bir söz söylediğinin altını çizen yönetmen, "(Suveyda,) Bu halkın kimliğini bozan, bu halkın bin küsur yıllık kültürünü berhava eden, nesiller arasına büyük bir duvar ören Harf Devrimi'ni tartışmaya açıyor." şeklinde konuştu.

- "Tarihi sorgulamak konumundayız"

Gençliğin ciddi manada yozlaşmaya başladığını söyleyen Uçakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk diline yönelik de olağanüstü bir yozlaşma var. İnanç noktasında, toplumun nasıl parçalandığını, istismara dönük gruplar tarafından yönlendirildiğini görüyorsunuz. Mesele, o alfabeyi, bu alfabeyi kullanmak meselesi değil ama tarihi sorgulamak konumundayız."

Yapımcılığını Sonsuz Kare Yapım'ın üstlendiği filmde, Anadolu'da bir köyde Hadim'in hafız olma mücadelesi anlatılıyor.

Çekimleri Kayseri'nin Bünyan, Talas ve Develi ilçelerinde gerçekleştirilen filmin yönetmeni Mesut Uçakan, "Yalnız Değilsiniz", "Reis Bey", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Iskilipli Atif Hoca" ve "Anka Kuşu" gibi filmleriyle tanınıyor.

Filmin oyuncuları arasında Necip Fazıl Belge, Fatih Küçük, Yusuf Duru, Suat Keskin, Mehmet Kefli ve Hülya Akyol yer alıyor.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan filmin, post prodüksiyon çalışmalarının ardından önce ulusal ve uluslararası festivallere katılması daha sonra ise vizyonda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

(AA)