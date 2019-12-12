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12 Aralık 2019 Perşembe 18:42:49 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 18:51:14

Türkiye'de Hazretli filmlerin çıkış tarihi ne zaman?

Türkiye'de sinema din ilişkisi üzerine yapılan akademik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Akademisyen Ayşegül Can, Yeşilçam’da yer alan Hazretli fimler akımını din ve değerler ilişkisi üzerinden incelemelerde bulundu. Can, Türk sinemasında ilk kez 1965 yılında popülarite kazanan Hazretli filmler, her şeyden önce ticari bir sinema anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Türkiye’de “Hazretli fimlerle" ilgili yapılan ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyan tezin danışmalığını Doç. Dr. Bilal Yorulmaz yaptı. Akademisyen Ayşegül Can, Yeşilçam’da yer alan  “Hazretli fimler” akımını 7 ayrı kategori üzerinden inceledi. İşte Yeşilçam’da yer alan “Hazretli fimler” hakkında çarpıcı bilgiler…

KAPSAMLI TEZDE 20 FİLM İNCELENDİ

Çalışmada 1961-1973 tarihleri arasında gösterime giren 20 film analiz edildi. Ayrıca, söz konusu filmlerin 14 yönetmeni hakkında bilgiler verildi.

“TÜRK SİNEMASININ MEVCUT EKONOMİK YAPISI ETKİLİ OLDU”

Hazretli fimlerin ortaya çıkışının ekonomik nedenlerden kaynaklandığını dikkat çeken Ayşegül Can, “Hazretli filmlerin ortaya çıkışında Türk sinemasının mevcut ekonomik yapısı en temel etken olmuştur. Buna göre Ramazan ayında boşalan sinema salonlarını doldurma gayesiyle 1950’li yıllardan itibaren dinî temalı Mısır filmlerinin ithal edilmesi, bu filmlerin rağbet görmesi üzerine yerli dinî filmler çevrilmesi sonucu Hazretli filmler ortaya çıkmıştır.” dedi.

“TİCARİ SİNEMA ANLAYIŞININ ÜRÜNLERİ”

Hazretli filmlerin ticari sinema anlayışının ürünü olduğunu söyleyen Can, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de uzun yıllar devlet desteği görmeyen sinema sektörü, daha çok halkın parasıyla varlığını sürdürdüğünden çekilecek filmlerin türü ve içeriğini belirleyen şey, çoğu kez seyircinin zevk ve beklentileri olmuştur. Yapımcı ve yönetmenler de sisteme ayak uydurarak mevcut talepleri göz ardı etmemiş, halk hangi türde filmlere rağbet gösteriyorsa ona göre filmler çekmişlerdir.

Bunun sonucunda Türk sinemasında -değişik faktörlerin de etkisiyle- birtakım furyalar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de araştırmamızın konusu olan Hazretli Filmler furyasıdır. Türk sinemasında ilk kez 1965 yılında popülarite kazanan Hazretli Filmler, her şeyden önce ticari bir sinema anlayışının ürünüdür. Bundan dolayı çekilen filmlerin çoğu biçim ve içerik olarak özensizdir. Ancak seyirci içerdikleri hatalara rağmen yine de bu filmlere belli ölçüde ilgi göstermiştir.”

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