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30 Kasım 2019 Cumartesi 11:27:18 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 11:30:42

Türkiye'de çekilecek yabancı yapımlara teşvik için başvurular başladı

Yeni Sinema Kanunu'yla getirilen yabancı film yapım ve dizi film desteklerine başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek "Yabancı Film Yapım Desteği" ile "Dizi Film Desteği" başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, desteklere başvuracaklar, Sinema Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan "başvurular" bölümündeki formu ve gerekli belgeleri posta yoluyla ya da elden Genel Müdürlüğe teslim edecek.

Yıl boyunca yapılabilecek başvuruların değerlendirme toplantıları 2020 yılı mart, haziran, eylül ve aralık aylarında, 4 dönem halinde gerçekleştirilecek.

Uzun metrajlı sinema filmi, belgesel ve dizi film türlerinde Türkiye'de çekilecek yabancı yapımlara, Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarı teşvik olarak geri ödenecek.

Dizi filmler ilk kez desteklenecek

Yeni teşvik sistemiyle Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinin dünya sinema izleyicisine ulaştırılması ve ülke tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Son dönemde "Charlie'nin Melekleri", "Inferno", "Argo" ve "James Bond Skyfall" gibi dünyaca ünlü yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye'nin, yeni teşviklerle önemli çekim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Bu kapsamda 150'den fazla ülkeye ihraç edilen ve yayınlandığı ülkelerde reyting rekorları kıran Türk dizilerini de teşvik edecek Bakanlık, Türkiye'nin ve Türk kültürünün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmlere de ilk kez destek verecek.

"Filming in Turkey" portalı

Çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle, yabancı film yapımcıları için rehber niteliği taşıyacak ve Türkiye ile dünya sinema endüstrisi arasında köprü vazifesi görecek bir de web portalı oluşturuldu.

Çekim mekanlarından oyuncu ajanslarına, çekim izinlerinden vize başvurularına kadar yapımcıların arayacağı tüm bilgilerin yanı sıra zengin görsel içeriğe sahip "Filming in Turkey" portalı, yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek elden ulaşmasını sağlayacak.

(AA)

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