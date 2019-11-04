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04 Kasım 2019 Pazartesi 15:02:45 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:03:24

Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı

Usta oyuncu Türkan Şoray, yıllarca Yeşilçam'da birlikte rol aldığı sanatçı Ediz Hun'u, tiyatro sahnesinde de yalnız bırakmadı.

"Türk sinemasının sultanı" Türkan Şoray, birlikte çok sayıda filmde rol aldığı oyuncu Ediz Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyunu "On Küçük Zenci"yi, Kadıköy'de Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izledi.

Şoray, oyunun ardından Ediz Hun'u kuliste ziyaret etti. 

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlamasında Hun'un yanı sıra Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

(AA)

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