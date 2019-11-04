Türkan Şoray Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı

"Türk sinemasının sultanı" Türkan Şoray, birlikte çok sayıda filmde rol aldığı oyuncu Ediz Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyunu "On Küçük Zenci"yi, Kadıköy'de Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izledi.

Şoray, oyunun ardından Ediz Hun'u kuliste ziyaret etti.

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlamasında Hun'un yanı sıra Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

(AA)