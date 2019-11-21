Türk Tarih Kurumu dünyanın ilk kadın teşkilatını tiyatro ile anlatacak

Türk Tarih Kurumu (TTK), dünya tarihinde eşi olmayan ve 13'üncü yüzyılda Anadolu'da kurulan "Anadolu Kadınları Teşkilatı"nı anlatmak ve öğretmek amacıyla "Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikayesi" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türk Tarih Kurumu, dünya tarihinin bilinen en eski kadın teşkilatlarından, 13'üncü yüzyılda Anadolu'da Türkmen kadınların kurduğu ve ilk kez Osmanlı tarihçisi Aşıkpazade'nin eserlerinde bahsettiği Bacıyan-ı Rum Teşkilatını, tiyatro aracılığıyla gençlere anlatmayı hedefliyor.

TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de Bilecik'te Anadolu Kadınları Anma Teşkilatı Sempozyumu düzenlediklerini, oyunun temelinin ilk kez burada atıldığını söyledi.

Kadınların Osmanlının kurulmasında birincil rol üstlendiğini belirten Kırpık, Fatma Bacı'nın, Şeyh Edebali'nin eş ve kızlarının, Osmanlının kuruluşunda önemli rolü olan bu kadınların "Bacılar" ailesinden geldiğini ve kadın teşkilatının üyeleri olduğunu anlattı.

Kırpık, bacılık görevindeki kadınların, toplumdaki hemcinslerinin sosyal hayatta yer alması için eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, "Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat'ın kızları ve eşi için yaptırdığı eserlere bakıldığında, kadınlar eğitim, öğretim ve devlet işlerinde önemli görevler üstleniyordu. 'Bacıyan-ı Rum' ifadesindeki 'Bacı' kadından geliyor. Bu değerli teşkilatın tanıtımı için çok emek veriyoruz." dedi.

"Bir millet kadınlarına vefasızsa, devleti çöker"



Tarihi gerçeklerden yola çıkarak kadın teşkilatına yönelik kitaplar yayınladıklarını ve sempozyum düzenlediklerini dile getiren Kırpık, "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı Osmanlının kuruluşundaki en önemli teşkilatlardan biridir. Türk toplumunun mayasıdır. Maalesef bu teşkilatı yeni yeni anlatıyoruz milletimize. Osmanlıda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kadınlarımızın rolü büyüktür." diye konuştu.

Kırpık, kadın teşkilatıyla ilgili şunları anlattı:

"Ahilik teşkilatını ve Osmanlı tarihinin sosyal müesseselerini çalışan bir kısım Avrupalı tarihçiler, başta Franz Thaeschner olmak üzere, Bacıyan-ı Rum Teşkilatının olmadığını eserlerde belirtti. Abdalları, gazileri anlatan tarihçilerimiz, bacılara gelince bunu kabul etmedi, Thaeschner ne diyorsa onu kabul etti. Bilimsel tarih adı altında Türk tarihine bir saldırı yapmışlardır. Türk Tarih Kurumunun kuruluş amacı, medeniyetimizin tarihine yönelik saldırılara karşı belgeli, bilimsel açıklamalar, çalışmalar yapmaktır.

Bu milletin ve devletin kuruluşundaki en önemli maya, kadın tarihidir. Bizim sorumluluğumuz kadınların nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bildirmek ve öğretmektir. Birinci derecede tarihçilikte biz aile tarihimizi, analarımızı unuttuk. Analarımıza ve bacılarımıza vefasız kaldık. Bir millet kadınlarına vefasızsa, devleti çöker. Bacı teşkilatı ve Ahilik teşkilatı çöktüğünde üretimde ve eğitimde sorunlar çıkmıştır. Osmanlı Devleti de bu şekilde çökmeye başladı. Toplumsal yozlaşma da bu şekilde başladı."

Tarihin birinci amacının, toplumları geçmişten ders alarak geleceğe hazırlamak olduğunu anlatan Kırpık, "Sosyal, kültürel etkinlikler yapmadığımız sürece tarihimizi anlatamayız ve sosyal bilinci aşılayamayız. Entelektüel bir çerçevede tarihi bilgilere dayanarak dünyadaki ilk kadın teşkilatını bir tiyatroyla anlatmak istedik ve topluma ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Gönüllü oyun yazarına TTK danışmanlık yaptı



Prof. Dr. Güray Kırpık, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı sempozyum ile kitaplarını takip eden genç senarist ve oyun yazarı Uğur İkiz'in konuyla ilgili oyun metni hazırlamak istediğini kendilerine ilettiğini söyledi.

Talebi üzerine İkiz'e, TTK'da konuyla ilgili uzun saatler bilgiler verdiğini anlatan Kırpık, "Önerim üzerine konuyla ilgili kaynakları ve belgeleri inceledi, okudu. Oyunu yazdı ve bugün tiyatroda izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kırpık, Milli Eğitim Bakanlığı ile oyunun gençlere izletilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ankara ve İstanbul'da 5'er, İzmir'de 8 ve Manisa'da 2 okulda eserin gösteriminin yapılacağını bildiren Güray Kırpık, izleyici değerlendirmeleri sonrasında, oyunun diğer illerde sahnelenebileceğini kaydetti.

Ücretsiz izlenebilcek



Yönetmeliğini Abdullah Beyaztaş'ın üstlendiği "Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikayesi" adlı oyunda, Banu Güngör İnal, Burçak Bilgili, Elçin Erdem, Ece Ezgi Çanka, Doğukan Akyol başta olmak üzere profesyonel tiyatrocular rol alıyor.

Prömiyeri yarın saat 19.00'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda yapılacak oyun, ücretsiz izlenebilecek.

(AA)