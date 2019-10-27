  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı 240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı
Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu
Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar
Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et
Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı
"Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal" "Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal"
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi? Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi?
Ankara'da asansör faciası! Ankara'da asansör faciası!
Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı
81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi
Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir?
Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı
Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı
Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen
Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı! Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı!
"DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video "DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video
Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı? Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı?
Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı
27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir? 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir?
"DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü" "DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 12:14:32 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 12:15:54

"Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal"

Kopernik Kitap, Süleyman Âşık’ın yakın Türk siyasi tarihini mercek altına aldığı "Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal" eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

417 sayfadan oluşan kapsamlı eser, 12 Eylül darbesinden sonra ANAP’ın kurulmasından, partinin ideolojisine, o dönemki başbakanlık sistemi tartışmalarından, Turgut Özal ile Süleyman Demirel arasındaki siyasi temaslara kadar yakın Türk siyasetini mercek altına almakta.

“TEK BAŞINA İKTİDAR OLAN ÜÇÜNCÜ PARTİ KONUMUNDA”

12 Eylül darbesinden sonra yapılan ilk genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) sandıktan tek başına çıkan parti oldu. Eser, ANAP’ın Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtir. Yazara göre halkın darbecilere karşı tutumunu açık bir şekilde yansıtan bu yeni siyasi sahnede, çok partili hayata geçilmesinden sonra tek başına iktidar olan üçüncü parti durumundaki ANAP önemli bir konumdaydı.

“1970’li yıllarda kaotik bir ortamda giren Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 12 Mart 1971’de bir muhtıra verildi. Süleyman Demirel hükümeti istifa etti. Ardından, 26 Mart 1971’de Nihat Erim başkanlığında Adalet Partisi (AP)’nin kabineye üye vererek destek olduğu yeni bir hükümet kuruldu. Bu askeri müdahaleyi, ‘rejimin pekiştirilmesi; hükümet değişikliğini ise güç odaklarının nöbet değişimi’ şeklinde yorumlamak mümkündür.”

“ÖZAL DÖNEMİNDEKİ ANAP, LİDERİYLE ÖZLEŞMİŞ BİR PARTİYDİ”

Turgut Özal liderliğindeki partinin Türk siyasi tarihi açısından önemine dikkat çeken eser, ANAP Parti’sini mercek altına alırken Turgut Özal’ı ayrı siyasi tüzel kişilik olarak ele alır. Yazara göre Özal dönemindeki ANAP, lideriyle özleşmiş bir siyasi partiydi.

“ANAP, parti içinde yaşanan gelişmeler bakımından değerlendirildiğinde, 12 Eylül’ün ardından geliştirilen dört eğilim anlayışı rakiplerine karşı kendisini farklı kıldı. Diğer taraftan bu anlayış, partiye avantajlar sağladığı gibi bazı durumlarda dezavantajlarda getirdi. Bu durum daha çok ikinci dönemde (1987-1991) ve bilhassa da büyük kongrelerde gözlemlendi.

Diğer yandan, lider kültü üzerine kurulan ANAP’ta Turgut Özal’ın parti içindeki otoritesi/gücü malum olmasına ve Özal’ın sürekli ön planda bulunmasına, hatta Ahmet Özal’ın tabiriyle, ‘partiyi sırtında taşıyan bir lider’ olmasına rağmen, ANAP’ın tamamen Özal kontrolünde bir parti olduğu söylenemez.”

“Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal” eseri yakın Türk siyasi tarihi üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için önemli bir kaynak olacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ