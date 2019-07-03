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03 Temmuz 2019 14:01 | Çarşamba

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, mezarı başında anıldı

Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, vefatının 19. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Sanatçının eşi Gül Sunal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ın vefatının ardından 19 yılın zor geçtiğini söyledi. 

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın hayat felsefesinin kendilerine yol gösterdiğini ifade ederek, "Onu öyle hazmettirmiş ki, çocuklar tahsilini yaptı. Ezo iki anadal bitirdi, Ali yüksek lisansını yaptı. Yani biz hep Kemal hayattaymış gibi yaşadığımız için acı bir yanda ama onun için bir şeyler yapabildik. Kitaplar yazdık, tezini bastırdık, belgesel yaptık." dedi.

- "BEN ONA MİNNETTARIM"

Kemal Sunal'ın yaşarken filmlerinin geniş kitleler tarafından sevileceğini ve izleneceğini bildiğini aktaran Gül Sunal, "Öldükten sonra bir delikanlı bana 'starlığını evde nasıl yaşardı?' diye sordu. Ne cevap vereceğimi şaşırdım, çünkü evde bir star yoktu. Bir evin babası vardı, akşam sofrada hep beraber otururduk, hafta sonları bizimle kahvaltı eder ve mutlaka çocuklarla vakit geçirirdi. Ben ona minnettarım." ifadelerini kullandı. 

Gül Sunal, oyuncuyu sevenlerin hala kendisine mesaj attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün akşam ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada bir şey paylaştım. Onlara gelen cevapları görseniz, inanamazsınız. 'Ben 10 yaşındaydım Kemal Sunal'ı kaybettiğim zaman, şimdi evlendim 3 tane çocuğum var. Ben nasıl Kemal Sunal'la büyüdümse çocuklarımı da onunla büyüteceğim' şeklinde belki bin tane yorum var. Çok önemli ve değerli bir şey bence bu." 

- BABASININ FİLMLERİNİ ÇOCUĞUYLA İZLEYECEK

Sanatçının kızı Ezo Sunal da babasının kendilerine kocaman bir aile bıraktığına işaret ederek, hayranları ve sevenlerinin babasına olan sevgilerini kendilerine hep hissettirdiklerini söyledi. 

Sanatçının filmlerinin hala birbiriyle yarıştırıldığını ifade eden Ezo Sunal, "3 yaşında bile hayranları var, bu çok özel bir şey. Belki de hakikaten araştırılması gereken bir konu. Umarım onun sevgisi büyüyerek devam edecek." şeklinde konuştu. 

Sanatçının oğlu Ali Sunal ise Kemal Sunal'ın filmleri, fikirleri ve gülüşüyle hala hayatta olduğunu belirterek, "Gözleri kendini çok iyi ifade eden bir sanatçıydı. O gözlerinden o samimiyeti ne demek istediğini, bize duyduğu sevgiyi çok iyi aktardı. Bizim insanımız da o samimiyeti aldı, o yüzden de hiçbir zaman peşini bırakmadı." diye konuştu.

Ali Sunal, babasının filmlerini yakın zamanda dünyaya gelecek çocuğuyla beraber izlemeyi planladığını dile getirdi.

Daha sonra anma törenine katılanlara helva ikram edildi.

AA & DHA

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