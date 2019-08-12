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12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:36:39 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:38:24

Türk operası dünya semalarında

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan'ın pilot, sanatçıların ise yolcu rolünde THY uçağında çektikleri videoyla dünya semalarında tanıtılıyor. 1 Eylül'de başlayacak 26. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının (THY) iş birliğiyle çekilen ve adeta "Türk operasını uçuran" tanıtım filmiyle, mümkün olduğunca çok sanatsevere ulaşılması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda çekilen, Ankara ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçılarının yanı sıra DOB Genel Müdürü Murat Karahan, Genel Koordinatör Oğuz Sırmalı, sopranolar Feryal Türkoğlu, Seda Arayıcı Ayazlı, Görkem Ezgi Yıldırım, bale sanatçısı Özge Onat'ın kamera karşısına geçtiği tanıtım filmi, sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pilot rolündeki Karahan'ın "Antalya Havalimanı'na iniş için alçalıyoruz." anonsuyla başlayan tanıtım filminde, yolcu bölümünde yer alan DOB sanatçıları, Verdi'nin "La Traviata" operasından "Brindisi" parçasını hep bir ağızdan seslendiriyor. Balerin Onat da dansıyla müziğe eşlik ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da destek verdiği tanıtım videosuyla, THY'nin uçuşlarında çok sayıda yerli ve yabancı sanatsevere ulaşılması hedefleniyor.

"YÜKSEK İLGİLİYİ YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Murat Karahan, 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali tanıtım videosunun hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını belirterek, "Bu seneki festivalin tanıtımını bu çok özel videoyla yaparak hem yurt içi hem yurt dışında yüksek ilgiyi yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Bu projede de kendilerinden desteğini esirgemeyen Bakan Ersoy'a teşekkürlerini sunan Karahan, THY'nin de çekimler için pilot, kabin memuru kıyafeti ve uçak tahsis ettiğini, hem festivalin tanıtımına katkıda bulunduğunu hem de sanatçılara ve ekibe samimiyetle desteğini sunduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İstanbul Opera ve Bodrum Bale festivallerinde rekor seyirci sayısına ulaşıldığına işaret eden Karahan, sanatseverleri Efes ve Aspendos Opera ve Bale festivallerine de beklediklerini söyledi.

FESTİVAL PROGRAMI

Bizet'in "Carmen" operasıyla 1 Eylül'de açılışı yapılacak Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne, Viyana Devlet Opera ve Balesi, 8 Eylül'de Çaykovski'nin bestesi "Kuğu Gölü" ile konuk olacak.

Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları "Pavel Virsky" dans topluluğunun 4 ve 5 Eylül'de sahne alacağı festivalde, Ankara ile Antalya Devlet Opera ve Balesi, Verdi'nin "Aida" adlı eserini yorumlayacak.

Türk epik operası "Troya"nın 16 Eylül'de izleyiciyle buluşacağı festival, 18 Eylül'de Genel Müdür Karahan'ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek.

(AA)

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