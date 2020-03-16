Türk olmaktan utandığını söyleyip İtalya'ya yerleşmişti: Koronavirüs korkusu sardı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 ay olmadan tüm dünyaya yayılan koronavirüs ekonomiden, spora, kültürel faaliyetlerden bütün hayata kadar olumsuz yansımalarını sürdürüyor. Bu sıkıntıları en çok hisseden ülkelerden biri isi 1800'den fazla insanın koronavirüsten hayatını kaybettiği İtalya.

Virüsün yaşattığı olumsuz durumu İtalya'da yaşayan ve daha önce Türk olduğundan utandığını ifade eden Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

'PERİŞANIZ'

Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Serra Yılmaz bu soru üzerine "Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız." dedi.

''TÜRK OLMAK BENİM SUÇUM DEĞİL''

Serra Yılmaz, 2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü televizyon programcısı Antony Bourdain'in sunduğu "Parts Unkown" programına konuk olmuştu. Serra Yılmaz, Bourdain'in Türk olmak nasıl bir şey sorusuna "Evet Türküm ama bu benim suçum değil" şeklinde cevap vermişti.