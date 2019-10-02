02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:34:24
Türk Müziğinin elçileri yollarda
Türk Sanat Müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında ilk seminer ve konserini Muğla'nın Menteşe ilçesinde verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in eşi Nebahat Özer'in desteğiyle devam eden proje kapsamında düzenlenen konserlerde ninni, mehter ve tasavvuf müziğiyle Osmanlı sultanlarının besteleriyle ve unutulmayan bestekârların eserlerinden oluşan dinletiler sunulacak.
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