Türk Müziğinin elçileri yollarda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in eşi Nebahat Özer'in desteğiyle devam eden proje kapsamında düzenlenen konserlerde ninni, mehter ve tasavvuf müziğiyle Osmanlı sultanlarının besteleriyle ve unutulmayan bestekârların eserlerinden oluşan dinletiler sunulacak.