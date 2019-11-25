Türk dizileri İspanya'daki Latin Amerika dizilerinin hegemonyasını yıktı

  • Bist 100
    107756
  • Dolar
    5,7081
  • Euro
    6,2938
  • Altın
    269,7310
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' mesajı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' mesajı
Ankara Valiliği uyarmıştı: S-400 testleri başlıyor Ankara Valiliği uyarmıştı: S-400 testleri başlıyor
Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek Uruguay'da devlet başkanını nihai seçim sonuçları belirleyecek
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı
Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu? Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?
Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı
S-400 testleri mi başlıyor? S-400 testleri mi başlıyor?
İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi
2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı! 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı!
Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu
Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi
Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak
Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım
Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi
İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı
Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı
PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 07:38:02 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 07:38:46

Türk dizileri İspanya'daki Latin Amerika dizilerinin hegemonyasını yıktı

İspanya'da yaklaşık iki yıldır televizyonlarda gösterilmeye başlanan Türk dizilerinin sayısı 15'i buldu.

İspanya'da çok kısa zamanda çığ gibi büyüyen ve sayıları 15'e ulaşan Türk dizileri İspanyollardan yoğun ilgi görüyor.

İspanya'da yaklaşık iki yıl önce "Fatmagül'ün suçu ne?" ile başlayan Türk dizilerinin sayısı İspanyollardan gördüğü ilgiyle her geçen gün daha da artıyor.

İspanya'ya seyahat eden bir Türk, İspanyol kanallarından Nova'da Medcezir, Sıla, Ezel, Fatmagül'ün suçu ne?, Kara Para Aşk, Adını Feriha Koydum, Elif, Aşk-ı Memnu ve Anne'yi, Divinity'de ise Kara Sevda, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş, Dolunay, Kuzey Güney ve Siyah Beyaz Aşk'ı artık rahatça izleyebiliyor.

Türk dizilerinin İspanya'daki başarısıyla ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan Divinity televizyonundan gazeteci Marina Vallejo, "Türk dizileri İspanya'ya bir daha çıkmamak üzere girdi. Birer fenomen oldular." dedi.

İspanya'da ilk gösterime giren Fatmagül'ün Suçu ne? ve Kara Sevda'nın "çok başarılı" olduklarını aktaran Vallejo, "İspanya'da bu zamana kadar dizilerdeki hakimiyet Latin Amerika dizilerindeydi ama Türk dizileri buna son verdi." şeklinde konuştu.

Türk dizilerinin alışılmışın dışında konulara değindiğini, seyirciyi şaşırtan sahnelerin bolca olduğunu vurgulayan Vallejo, "Ayrıca diğer dizilerden farklı olarak birçok farklı yerde çekimler olması çok etkileyici. Türkiye'nin doğal görüntüleri ve boğaz artık İspanyolların hafızasında yer etti. Bu diziler sayesinde Türkiye'yi keşfettik." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'da en çok sevilen Türk sanatçıların Can Yaman ile Tuba Büyüküstün olduğunu belirten Vallejo, şöyle devam etti:

"Türk dizilerine yönelik çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle sosyal medyada bazı Türk aktörler için hayran grupları oluşturulduğu görülüyor. Aldığımız telefonlarda bazı İspanyol seyircilerin inanılmaz şekilde internetten dublajsız Türkçe Türk dizileri izlemeye başladıklarını bile duyduk. Ayrıca biz Divinity olarak bir magazin programımızda sadece Türk dizilerini ele alıp, özel yayın yaptık."

Aktör Can Yaman'ın gelecek hafta Madrid'de olacağını ifade eden Vallejo, Türk aktörün İspanyol hayranlarından sayısız telefon aldıklarını söyledi.

Türk dizilerini kaçırmayan Paloma Moral
AA muhabirinin evine konuk olduğu bir İspanyol ailenin annesi Paloma Moral da şimdiye kadar 10 Türk dizisi izlediğini ve şu anda 4'üne devam ettiğini anlattı.

Türk dizilerinin görsel yanından çok etkilendiğini dil getiren Moral, "Türkiye çok güzel ama Türk dizilerinde dikkatimi çeken bir şey var. O da yemek sahneleri. Mükemmel bir sofra düzeni ve her zaman çok miktarda ve güzel yemekler var. Ayrıca camiler bir harika, çok hoşuma gidiyor. Dizilerdeki Türk müziklerini de çok beğeniyorum." şeklinde konuştu.

"İspanya'da artık, bu zamana kadar alışık olduğumuz Latin Amerika dizilerinden daha çok Türk dizileri var." diyen Moral, sözlerine şunları söyledi:

"İlk kez kanalda Türk dizisine denk geldiğimde merak ettim, izledim ve hoşuma gitti. Sonra da alışkanlık oldu. Latin Amerika dizilerinden biraz sıkılmıştım. Türk dizileri çok farklı, iyi oldu."

Dizilerde gördüğü Türkiye'yi daha yakından tanımak için bir kere İstanbul'a gittiğini de anlatan Moral, "Türkiye çok güzeldi. İyi ki dizileri izlemişim ve Türkiye'ye gitmişim." dedi.

Moral, İspanyol televizyonlarından "Muhteşem Yüzyıl" dizisini de getirmelerini beklediğini sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ