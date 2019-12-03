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03 Aralık 2019 Salı 14:21:51 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:55:04

Türk dizileri Balkanlar'da Latin Amerika dizilerinin yerini aldı

Kosova merkezli Kohavision Televizyonu Yapımcısı Selimaj, "Türk dizileri yayınladığımızdan bu yana Latin Amerika dizileri KTV'nin yayın akışının bir parçası değil." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde sevilerek izlenen Türk dizileri, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da ilgiyle takip ediliyor.

Bölge insanının Türkiye'ye daha fazla yakınlık duymasında etkili olan diziler, bu insanların Türkiye'yi daha sık ziyaret etmesine, Türk kültürüne ve mutfağına ilgi duymasına da vesile oluyor.

Birçok kişi çocuklarına Türk dizilerindeki karakterlerin isimlerini koyarken, diziler sayesinde birçok genç de Türkçe öğrenmeye karar veriyor.

Kosova'nın başkenti Priştine'de yaşayan Dardana Krasniqi, ilk kez sekiz yıl önce Türk dizisi izlemeye başladığını, iki yıl içinde Türkçeyi anlamaya ve yavaş yavaş konuşmaya başladığını söyledi.

Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'yi de ziyaret ettiğini kaydeden Kransiqi, bu sayede Türk halkıyla da konuşma ve kaynaşma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde okuduğunu aktaran Krasniqi, 2017'den beri de Priştine Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarına devam ettiğini anlattı.

Türk dizilerini ailesinin de izlediğini söyleyen Krasniqi, "Kız kardeşim de şimdi Türkçe iletişim kurabiliyor. Arnavutça dışında ailece iletişim kurabileceğimiz bir dilimiz daha var." dedi.

Krasniqi, Türk mutfağını da çok sevdiğini ve Türkiye'den gerekli malzemeleri getirildikçe Kosova'da da Türk yemekleri yaptığını anlatarak ileride Türkiye'de yaşamak istediğini kaydetti.

Kosovalı genç, en çok sevdiği Türk dizilerinin "Pis Yedili", "Akasya Durağı", "Her Yerde Sen", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Benim Tatlı Yalanım" olduğunu sözlerine ekledi.

Kosova'da Türk dizilerinin öncüsü "Kurtlar Vadisi"

İlk olarak 2009'da "Kurtlar Vadisi" dizisiyle Türk dizileri yayınlamaya başlayan Kosova merkezli Kohavision Televizyonu (KTV), ülkede Türk dizisi yayınlayan üç ulusal kanaldan biri.

"İstanbullu Gelin" hafta içi her gün, "Kalp Atışı" ise her cumartesi KTV'de yayınlanmaya devam ediyor.

KTV Yapımcısı Dardan Selimaj, Türk dizilerinin izlenme oranlarının çok yüksek olduğunu ve izleyicinin ilgisinin hala yoğun olarak devam ettiğini belirterek, haber ve tartışma programlarından sonra en fazla Türk dizilerinin izlendiğini söyledi.

Selimaj, "Türk dizileri en yüksek izlenme oranına sahip. Türk dizileri yayınladığımızdan bu yana Latin Amerika dizileri KTV'nin yayın akışının bir parçası değil." diye konuştu.

Dublaj yerine altyazı kullandıklarını aktaran Selimaj, "İzleyiciler hem sevdiği bir televizyon yapımını izliyor, hem de başka bir dil öğrenebiliyor." dedi.

KTV'de 15 yıldır çalıştığını anımsatan Selimaj, kanalda gösterilen en başarılı yapımın "Aşk ve Ceza" olduğunu, ancak "İstanbullu Gelin" dizisinin "Aşk ve Ceza" dizisinin izlenme rekorlarını geçtiğini söyledi.

Selimaj, romantik ve drama türlerin "garantili izleyici başarısı" sunduğunu belirterek, çoğu zaman izleyicinin de kendilerine önerilerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türk dizilerinden yerel ekonomiye katkı

Kuzey Makedonya'da Türk dizilerinin Arnavutçaya tercümesini yapan Zekerija Berisha da Türk dizilerinin izlenme başarısının yüksek olması sebebiyle reklam fiyatlarının da yüksek olduğunu aktardı.

Kurduğu tercüman ekibiyle 2009'dan beri Türk dizilerini tercüme ederek Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'taki televizyonlara sattığını anlatan Berisha, bugüne kadar aralarında "Filinta" ve "Acı Hayat" gibi birçok Türk dizisini Arnavut dünyasına kazandırdıklarını söyledi.

Berisha, Türk dizilerine ilginin çok yoğun olduğunu belirterek, "Türk dizileri, diğer ülkelerin dizileriyle kıyaslandığında bir numarada yer alıyor, izleme rekorları kırıyor." dedi.

Türk dizilerinin ilk kez yayınlandığı 2008-2009'den beri turizme olumlu katkı sağlandığını aktaran Berisha, Kuzey Makedonyalıların Türkiye'ye ilgisinin epey arttığını vurguladı.

Berisha, dizilerin farklı milletlerin yaşadığı Kuzey Makedonya'da Türkçenin yayılmasına da etkisi olduğunu belirterek, "Türk dizileri sayesinde birçok Arnavut, Makedon ve Boşnak da Türkçe öğrendi. Türk dizilerini izleyerek ileri seviyede Türkçe konuşmayı öğrenenler var." dedi.

"Türkçenin temelini Türk dizilerinden aldım"

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Asim Vokshi Lisesi'nde Almanca, İngilizce ve Türkçe eğitimini sürdüren Kristjana Dervishaj ise Türk dizilerini takip ederek Türkçe öğrendiğini anlattı.

Dizi ve filmlerin yanı sıra Türkçe şarkılardan kısa kısa notlar hazırladığını dile getiren Dervishaj, bir süre sonra Türkçe bilen yakınlarıyla konuşabildiğini ifade etti.

Türkçenin temellerini Türk dizilerinden aldığını kaydeden Dervishaj, daha sonra daha ileri seviyede öğrenmek için Tiran Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kursuna başladığını anlattı.

Türk dizilerindeki yemeklerin ilgisini çektiğini söyleyen Dervishaj, ailesinin bu programları izleyerek Türk mutfağından yemekler hazırladığını belirtti.

Son olarak "Sen Anlat Karadeniz" dizisini izlediğini aktaran Dervishaj, "Bu dizide en sevdiğim hem kültür, hem dil, hem de şivesinin farklı olması. Şiveyi çok severim. Burada İstanbul'dan başka bir hayat karşılıyor bizi. Bu diziyi çok seviyorum." diye konuştu.

Dervishaj, ayrıca "Gümüş", "Ezel", "Acı Hayat", "Aşkı-ı Memnu", "Kara Para Aşk", "Kara Sevda", "Kösem", "Siyah Beyaz Aşk" ve "Çukur" dizilerini de beğenerek izlediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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