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26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:17:36 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:19:48

Türk dans ekibinin hedefi dünyada marka olmak

Türkiye Dans Sporları Federasyonu serbest stil dans ekibi, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Dans Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu serbest stil dans ekibi, Almanya'da 30 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Dans Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İstanbul'da haziran ayında gerçekleştirilen Serbest Stil Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan "Queens Of The Dance" (Dansın Kraliçeleri) ekibi, yurt dışında Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve Queens Of The Dance Genel Koordinatörü Barış Çapkur ve dans eğitmeni Sergen Şevik, yaşları 7-15 arasındaki 25 dansçıyla hazırlıkları sürdürüyor.

Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'nın düzenlediği yetenek yarışmasında ABD'li pop yıldızı Michael Jackson taklidiyle de bilinen Çapkur, dans ekibiyle Almanya'da 14-18 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada en iyi hip hop koreografisini ortaya koymak için çaba harcıyor.

Aileler de dans ekibinde yer alan çocuklarını antrenmanlarda yalnız bırakmıyor

"Dans sporu Türkiye'de atılım gösterdi" 

Barış Çapkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen Serbest Stil Türkiye Şampiyonası'nda dört kategoride birincilik elde ettiklerini söyledi.

Türkiye'deki şampiyonayı başarıyla tamamladıkları için Almanya'ya gitmeye hak kazandıklarını belirten Çapkur, "Çocuklarımız ülkemizi temsil edecek. Türk bayrağını dalgalandıracak ve İstiklal Marşı'nı dinletecek. Dans eğitmenlerimiz ve dansçılarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Türk dans ekiplerinin dünyada daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Dansçıların kendi imkanlarıyla Almanya'ya gideceğini ve destek beklediklerini dile getiren Çapkur, şunları kaydetti:

"Ben 39 yaşındayım, bizim jenerasyonumuzda dans etmekten utanırdık. Ama günümüzde her ülkenin modern ve serbest stil dans ekibi var. Dans çeşitli kategorilerde sergileniyor. Ülkemizde de dünyada marka olmuş dansları ekipleriyle sunabiliyor. Günümüzde aileler de bilinçli, okullarda öğrencilerimiz de bilinçlendiriliyor. Dans dünyada önemli bir spor dalı. Bizim çocuklarımız çeşitli spor dallarında başarılı. Dünyada göğsümüzü kabartıyorlar. Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesiyle Türkiye'de dans branşında başarılar elde etmeye başladık. Dans sporu Türkiye'de atılım gösterdi. Bu atılımı dünyada da devam ettirmek istiyoruz." 

"İstiklal Marşı'nı okutmak gurur veriyor"

Dansçı Zeynep Aydoğan ise dans yeteneğini ablasının fark ettiğini belirterek, "Dans okuluna geldik, ailemin desteğiyle başladım ve başarılar elde ettim. Serbest stil dans ediyorum. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Grubun en küçük dansçısı Öykü Çay da ailesinin ve öğretmenlerinin kendisini desteklediğini, ileride dünyaca ünlü bir sporcu olmak istediğini dile getirdi.

(AA)

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