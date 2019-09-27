  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6682
  • Euro
    6,1953
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz
Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı! Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı!
Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı
Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı
Tunceli müzeye kavuşuyor Tunceli müzeye kavuşuyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi
Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk' Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
350 turizm firması Van'da buluştu 350 turizm firması Van'da buluştu
Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek
Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur
Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması
ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı
Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha!
Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 08:46:20 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:47:51

Tunceli müzeye kavuşuyor

Terörle mücadeledeki başarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamıyla çok sayıda turist ağırlayan Tunceli, 2 binin üzerinde tarihi eserin sergileneceği müzeye kavuşacak.

Terörle mücadeledeki başarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamıyla çok sayıda turist ağırlayan Tunceli, 2 binin üzerinde tarihi eserin sergileneceği müzeye kavuşmak için gün sayıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğasıyla meraklılarına eşsiz güzellikler sunan Tunceli, ilk kez kavuşacağı müzeyle daha cazip hale gelecek.

Restore edilerek 2 binin üzerinde eserin sergileneceği müzeye dönüştürülen tarihi kışla binası, Avusturya ve Almanya mimarisiyle tasarlandı. 1937 yılında tamamlanarak hizmete açılan bina, 1949'a kadar askeri kışla olarak kullanıldı.

Maliye Bakanlığına 1949'da devredilen ve 2015 yılına kadar 65 ailenin kaldığı memur lojmanları olarak kullanılan bina, 2005'te "erken cumhuriyet dönemi yapısı" özelliği göstermesi dolayısıyla Erzurum Bölge Kurulu tarafından tescillendi.

Müzede "Alevilik" gibi bölümler yer alacak

Yaklaşık bin 800 metrekare avluya sahip 5 bin 805 metrekare alandaki 4 bloktan oluşan yapının müzeye dönüştürülmesi için 2015'te başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kentin yazılı ve sözlü tarihi ile belge, evrak ve fotoğrafların bulunacağı müzede, "kütüphane", "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümleri yer alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin açılmasıyla kentte önemli bir eksikliğin giderileceğini ve Tunceli'nin kısa sürede cazibe merkezi olacağını söyledi.

Tunceli'ye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Ulaşoğlu, "Daha önce terörle anılan ve yıllardır bunun sıkıntılarını, olumsuz etkilerini yaşamış olan Tunceli son zamanlarda huzur kenti haline geldi. Özellikle ilimize giriş çıkış yapan yerli ve yabancı turist sayılarının artışı, yine ilimizdeki trafiğin artışıyla bunu rahatlıkla görebiliyoruz." diye konuştu.

"Müze, ilk ziyaret edilen duraklardan birisi olacak"

Ulaşoğlu, müzenin kentin merkezi ve en işlek bölgesinde yer aldığını, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile Tunceli halkının da konumu itibarıyla müzeyi gezeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müzenin aktif hale gelmesiyle inanıyorum ki ilimizde ilk ziyaret edilen duraklardan birisi olacak. Buraya 'Kentin kalbinin attığı yer.' diyebiliriz. Elazığ Müzesindeki Tunceli'ye ait eserleri tespit ettik ve Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile paketleme ve kolileme çalışmaları yapıldı. Hali hazırda bin 500'ün üzerinde eser orada beklemekte. Yine ilimize diğer müzelerden gelecek eserlerle 2 binin üzerinde tarihi eser, teşhir ve tanzimi yapılarak kısa zamanda ziyaretçilerimizin görüşüne sunulacak."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ