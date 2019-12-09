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09 Aralık 2019 Pazartesi 07:41:33 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 07:42:21

TÜGVA Başkanı:Gençlere yapılan yatırım, en değerli yatırımdır

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, 'Her zaman söylüyoruz, gençlere yapılan yatırım, en değerli yatırımdır.' dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, geçmişle geleceğe bir köprü kurabilmeyi amaçladıklarını aktararak, "Her zaman söylüyoruz, gençlere yapılan yatırım, en değerli yatırımdır. Çünkü Türkiye'nin geleceği Türkiye'nin gençlerinden geçiyor. Bunun farkındayız." dedi.

Eminoğlu, TÜGVA'nın gençlik faaliyetleri ve "Kültür Sanat Okulu" hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Vakıf olarak Türkiye'nin derin kültürel birikimini anlamak ve bunu geleceğe taşımak istediklerini belirten Eminoğlu, Kültür Sanat Okulu'nun da bu doğrultuda atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Eminoğlu, Kültür Sanat Okulu'nun alanında duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirecek bir köprü olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak 5 yıldır her alanda, her manada gençlikle alakalı projelerin içindeyiz, merkezindeyiz. Tabii bu yıl başında da tüm yönetim kurulu üyeleri olarak oturduk, kültür sanat koordinatörlüğü ile ilgili bir karar aldık. Kültür sanat koordinatörlüğünün kurulmasına vesile olduk. Bunun akabinde de önce yine araştırma şirketlerinin desteğiyle birlikte bir Türkiye gençlerinin kültür sanatla ilgili odağı neresi, kültür sanatla ilgili, anlayış ne, bununla ilgili aslında bir saha araştırması yapıldı. 30 ilde yaklaşık 3 bin öğrencinin katılımıyla bir saha araştırması yaptık."

Saha araştırmasının neticesinde, alanında uzman isimlerle birlikte kültür sanat çalıştayı gerçekleştirdiklerini aktaran Eminoğlu, çalıştayın sonuçları olarak 5 alanda gençlikle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

"Gençlere yapılan yatırım, en değerli yatırımdır"

Enes Eminoğlu, Kültür Sanat Okulu'nun bu çalışmaların neticesinde hayata geçirdikleri bir faaliyet olduğunu hatırlatarak, "Geçen hafta başlayan okulumuzda eğitimler yaklaşık 6 hafta cumartesi ve pazar günü merkez binamızda devam edecek. Burada her alandan çeşitli hocalarımız var; Haşmet Babaoğlu, Hasan Kaçan, Tahsin Görgün, Beşir Ayvazoğlu, İlhami Atalay gibi alanında önde gelen 30 isim yer alıyor. Katılımcılar bu eğitimleri tamamladıkları zaman, buradan bir sertifika da alacaklar ve bir farkındalık en azından kültür sanat alanında oluşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunun altını çizen TÜGVA Başkanı Eminoğlu, Türkiye'nin geleceğinin Türkiye'nin gençlerinden geçtiğini söyledi.

"Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak"

Eminoğlu, Kültür Sanat Okulu'nu ücretsiz gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları aktardı:

"Çünkü bir davamız var, bir derdimiz var, bir aşkımız var, o da gençlik. Başvurular açıldığında yaklaşık bine yakın başvuru oldu. Arkadaşlarımızı seçerken çok zorlandık, aralarında çok değerli kişiler vardı, çok kıymetli öğrencilerimiz vardı. Biz tabii ki bir eleme usulüyle yaklaşık 70 kişiyle devam edecektik ama 120 kişiye kadar genişletmek durumda kaldık. Çünkü çok başarılı ve istekli öğrenciler vardı. Böylece 120 öğrencimizle geçtiğimiz hafta başlamış olduk."

Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktaran Enes Eminoğlu, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık, zemin oluşturabilmek gençlerimize." şeklinde konuştu.

(AA)

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