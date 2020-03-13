  • Bist 100
    98769.4
  • Dolar
    6,2940
  • Euro
    7,0170
  • Altın
    321,3130
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'li ünlü dolandırıcı Kenneth Max Copeland, canlı yayında izleyicilere sözde koronavirüs tedavisi uyguladı ABD'li ünlü dolandırıcı Kenneth Max Copeland, canlı yayında izleyicilere sözde koronavirüs tedavisi uyguladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akar'dan Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama: Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akar'dan Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama: Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Egzotik ve pet hayvanlarının ülkeye girişi durdurulmuştur Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Egzotik ve pet hayvanlarının ülkeye girişi durdurulmuştur
TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor
Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı? Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
İdlib’in bize anlattıkları İdlib’in bize anlattıkları
İran'da 85 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü İran'da 85 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü
Sezen'in kampüste ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu Sezen'in kampüste ölümüne neden olmuştu! Cezası belli oldu
Dün New York Times, bugün İngiliz'in BBC! Başaramayacaksınız... Dün New York Times, bugün İngiliz'in BBC! Başaramayacaksınız...
Japonya meclisinden OHAL ilanına yeşil ışık Japonya meclisinden OHAL ilanına yeşil ışık
Başkan Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde eda etti Başkan Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde eda etti
İran, koronavirüs tedbiri kapsamında sokakları boşaltıyor İran, koronavirüs tedbiri kapsamında sokakları boşaltıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
Kazakistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi Kazakistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 135 bine yaklaştı Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 135 bine yaklaştı
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'de Koronavirüs önlemleri... Komutanlıkların girişlerine termal kameralar yerleştiriliyor MSB'de Koronavirüs önlemleri... Komutanlıkların girişlerine termal kameralar yerleştiriliyor
KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi
Şişli'de şoke eden olay! Nijeryalı kadın, çevredekiler tarafından yakalandı Şişli'de şoke eden olay! Nijeryalı kadın, çevredekiler tarafından yakalandı
İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur
Bakanlık açıkladı! 1 mayıs 2020 sonrasına ertelendi Bakanlık açıkladı! 1 mayıs 2020 sonrasına ertelendi
Galatasaray iç sahada iyi, Beşiktaş deplasmanda sıkıntılı Galatasaray iç sahada iyi, Beşiktaş deplasmanda sıkıntılı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Mart 2020 Cuma 14:58:29 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:59:44

TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor

Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi, 100 yıl önce yaşanmış hikayeyi TRT ekranlarına taşıyacak.

TRT1'de pazartesi akşamları yayımlanacak yapım, İstanbul’un işgal edildiği 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 arasındaki 6 haftalık süreci izleyiciye aktaracak.

Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu İlker Kızmaz ile yönetmen Uslu, dizinin hazırlık sürecini, çekim aşamalarını ve hikayesini AA muhabirine anlattı.

Oyuncu Kızmaz, Atatürk'ü canlandırmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu belirterek, "Hayatımda oynadığım en önemli karakter diyebilirim. Daha evvel 'Çanakkale 1915' filminde de yine Mustafa Kemal'i canlandırmıştım. Şimdi de 16 Mart ve 23 Nisan 1920 arasında geçen bir hikayeyi anlatıyoruz." dedi.

Mebusların İstanbul'dan Ankara'ya gitmesinin ve Ankara'da TBMM'nin kuruluş sürecinin dizide anlatılacağının altını çizen Kızmaz, seyircinin 6 haftalık tarihi süreçte yaşanılan zorluklara tanık olacağını söyledi.

Kızmaz, dönem dizi ve filmlerinde rol almanın oyuncu için öğretici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altı haftada bunu yapan insanların hikayesini, 10 haftada çekerken zorlanıyoruz. Ama onların yaptıklarından güç alarak daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açıldığını biliyoruz ama nasıl açıldığını, insanların ne meşakkatlere katlanarak olayı gerçekleştirdiklerini bilmiyoruz. Neler yaşandığını ben bu kadar bilmiyordum. Onları daha fazla öğrenme şansım oldu. İzleyenler de umarım böyle hisseder ve emeklerin değerini fark eder. Dönem işlerinin yapılması, geçmişin ve tarihin anlatılması açısından bence çok iyi, umarım izleyenler çok beğenir."

Dizi İstanbul'un işgalinin ardından geçen 6 haftayı anlatıyor

Yönetmen Yasin Uslu ise kasım ayında projenin kendisine iletildiğini belirterek, "TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, İstanbul'un işgalini anlatan ve 6 hafta sonra 23 Nisan 1920'ye kadar, İstanbul ve Ankara'da yaşananları anlatan bir projeden bahsetti. Bu tabii ki çok heyecanlı ama bir yandan da geriyor insanı. Sonra biz de hazırlanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Uslu, Türkiye'de dönem dizisi çekmenin bazı zorlukları olduğuna vurgu yaparak, çekimler için çok geniş zaman dilimine sahip olmak gerektiğini aktardı.

Dönem dizi ve filmlerinde seyirciyi en çok etkileyen şeyin o dönemi yansıtan dış mekanlar olduğunun altını çizen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bizim en büyük zorluğumuz, zamanın darlığında bunu başarabilmekti. Olabildiğince başardık. Harici mekanlarda iyi yapmaya gayret ettik. Çünkü bu proje bana teklif edildiğinde, benim en çok istediğim şey dışarıyı görmekti. TRT'den bize çok güzel imkanlar verildi ve şartlar oluşturuldu. Biz de dış mekan çekimlerini gerek platoda gerek gerçek mekanlarda başarmaya gayret ettik."

Yönetmen Uslu, hikayenin izleyiciler tarafından az bilinen bir dönemde geçtiğine dikkati çekerek, İstanbul'un işgaliyle başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da TBMM'yi açmasına kadar geçen sürenin anlatıldığına işaret etti.

İlker Kızmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı dizide, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim rol alıyor.

Altı haftalık süreci 6 bölümle ekrana taşıyacak dizi, 16 Mart Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER