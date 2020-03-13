TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor

TRT1'de pazartesi akşamları yayımlanacak yapım, İstanbul’un işgal edildiği 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 arasındaki 6 haftalık süreci izleyiciye aktaracak.

Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu İlker Kızmaz ile yönetmen Uslu, dizinin hazırlık sürecini, çekim aşamalarını ve hikayesini AA muhabirine anlattı.

Oyuncu Kızmaz, Atatürk'ü canlandırmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu belirterek, "Hayatımda oynadığım en önemli karakter diyebilirim. Daha evvel 'Çanakkale 1915' filminde de yine Mustafa Kemal'i canlandırmıştım. Şimdi de 16 Mart ve 23 Nisan 1920 arasında geçen bir hikayeyi anlatıyoruz." dedi.

Mebusların İstanbul'dan Ankara'ya gitmesinin ve Ankara'da TBMM'nin kuruluş sürecinin dizide anlatılacağının altını çizen Kızmaz, seyircinin 6 haftalık tarihi süreçte yaşanılan zorluklara tanık olacağını söyledi.

Kızmaz, dönem dizi ve filmlerinde rol almanın oyuncu için öğretici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altı haftada bunu yapan insanların hikayesini, 10 haftada çekerken zorlanıyoruz. Ama onların yaptıklarından güç alarak daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açıldığını biliyoruz ama nasıl açıldığını, insanların ne meşakkatlere katlanarak olayı gerçekleştirdiklerini bilmiyoruz. Neler yaşandığını ben bu kadar bilmiyordum. Onları daha fazla öğrenme şansım oldu. İzleyenler de umarım böyle hisseder ve emeklerin değerini fark eder. Dönem işlerinin yapılması, geçmişin ve tarihin anlatılması açısından bence çok iyi, umarım izleyenler çok beğenir."

Dizi İstanbul'un işgalinin ardından geçen 6 haftayı anlatıyor

Yönetmen Yasin Uslu ise kasım ayında projenin kendisine iletildiğini belirterek, "TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, İstanbul'un işgalini anlatan ve 6 hafta sonra 23 Nisan 1920'ye kadar, İstanbul ve Ankara'da yaşananları anlatan bir projeden bahsetti. Bu tabii ki çok heyecanlı ama bir yandan da geriyor insanı. Sonra biz de hazırlanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Uslu, Türkiye'de dönem dizisi çekmenin bazı zorlukları olduğuna vurgu yaparak, çekimler için çok geniş zaman dilimine sahip olmak gerektiğini aktardı.

Dönem dizi ve filmlerinde seyirciyi en çok etkileyen şeyin o dönemi yansıtan dış mekanlar olduğunun altını çizen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bizim en büyük zorluğumuz, zamanın darlığında bunu başarabilmekti. Olabildiğince başardık. Harici mekanlarda iyi yapmaya gayret ettik. Çünkü bu proje bana teklif edildiğinde, benim en çok istediğim şey dışarıyı görmekti. TRT'den bize çok güzel imkanlar verildi ve şartlar oluşturuldu. Biz de dış mekan çekimlerini gerek platoda gerek gerçek mekanlarda başarmaya gayret ettik."

Yönetmen Uslu, hikayenin izleyiciler tarafından az bilinen bir dönemde geçtiğine dikkati çekerek, İstanbul'un işgaliyle başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da TBMM'yi açmasına kadar geçen sürenin anlatıldığına işaret etti.

İlker Kızmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı dizide, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim rol alıyor.

Altı haftalık süreci 6 bölümle ekrana taşıyacak dizi, 16 Mart Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

(AA)