TRT Çocuk 11. yaşını kutladı

Yayına başladığı ilk günden itibaren çocukların sempatisini, ebeveynlerin güvenini kazanan TRT Çocuk kanalının 11. kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlandı.

Törene, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan'ın yanı sıra kanal çalışanlarıyla beraber ekran yüzleri ve yapımcılar katıldı.

Alcan, TRT Çocuk'un ebeveynlerin güvenini, çocukların ise sempatisini kısa sürede kazanan bir kanal olduğunu vurgulayarak farklı başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu ise Türkiye'de yayın yapan çocuk kanalları arasında açık ara lider durumda olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün, 11'nci yaşımızı kutlarken bir televizyon kanalının ötesine geçtiğimizi görüyoruz. Ekranı, etkinlikleri, müzikalleri, aplikasyonu, mobil oyunları, dergisi, lisanslı ürünleri ve sinema filmleriyle sektörün öncüsü olan kanalımızı daha da ileriye taşımak için ekibimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz."

Sinema sektöründe de öne çıkıyor



İzlenme oranlarıyla dijital ortamda da lider olan kanal, çocuk sineması ile aileler ve çocuklara farklı deneyimler yaşatıyor. Kuklalı Köşk, Bulmaca Kulesi ve Hapşuu’yu sinemaya taşıyan TRT Çocuk, yeni filmlerini de sevenleriyle buluşturacak.

İlk filmi ile birçok alanda rekora imza atan Rafadan Tayfa, seyircisini "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmiyle dünyanın ilk merkezine, tarihi kalıntılar arasında bir maceraya davet ediyor. 27 Aralık’ta sinemaseverler ile buluşacak olan yapım, 2019 Göbeklitepe Yılı nedeniyle anlamlı bir proje olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de daha önce yapılmamış bir proje olan Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’nı da hayata geçiren kanal, ulusal ve uluslararası alanda çocukların yararına çalışmayı 11 yıldır olduğu gibi sürdürüyor.

(AA)