  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Van'da LPG yüklü tanker devrildi Van'da LPG yüklü tanker devrildi
Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması
CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü
Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama
Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku
Esed ailesi İspanya'da para aklamakla suçlanıyor Esed ailesi İspanya'da para aklamakla suçlanıyor
Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz
Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı
Kayseri'deki 9 asırlık cami restorasyonla nemden kurtarılacak Kayseri'deki 9 asırlık cami restorasyonla nemden kurtarılacak
Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi
Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor
Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü
Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref
Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi
Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik! Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik!
Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı
Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı! Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı! Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!
'Serimiz sürerse zirvede veya 2. sırada tamamlarız' 'Serimiz sürerse zirvede veya 2. sırada tamamlarız'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:40:39 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:41:14

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından 1539'da yaptırılan Ayaspaşa Camisi, asırlardır ihtişamını koruyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli devlet adamlarından Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından kesme taştan yaptırılan cami, Osmanlıyı yansıtan mimarisi, tarihi ve taş kaide üzerinde yükselen minaresiyle zamana direniyor. 

Tek şerefeli ve silindirik gövdeli bir minaresi bulunan camide, tek kubbeli ana mekan ile son cemaat mahfili bulunuyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli restorasyonlardan geçirilen cami, ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayaspaşa Camisi'nin yüz yıllardır ayakta durduğunu söyledi.

Camilerin tarih ve kültür turizmi açısından kentte çok önemli bir yer tuttuğunu anlatan Hacıoğlu, "Bunların en önemlilerinden birisi de yıllara meydan okuyan Ayaspaşa Camisi'dir. Osmanlı mimarisinin özelliklerini bu camide görmemiz mümkün. Bugün dimdik ayaktadır. Osmanlı'nın en güzel mimari eserlerinden olan bu kültür mirası camimiz ayakta kalmaya devam edecektir." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ