Tekirdağ Müzesindeki eserler Trak medeniyetine ışık tutuyor

İlçelerden Süleymanpaşa'daki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri), Malkara'daki Çavuşköy ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda, Traklara ait birçok eser ortaya çıkarıldı.

Aralarında Trak krallarından Kersopleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, Tekirdağ Müzesini ziyarete gelenleri adeta tarihe yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahlar da müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi sanat tarihi uzmanı Levşa Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede sergilenen eserlerin geçmişe tanıklık ettiğini söyledi.

Antik kentlerden çıkan eser ve bulguların ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getiren Erdem, "Müzemizin girişinde taş eserler salonumuz ve bahçe teşhirimiz var. Burada Perinthos, Kermeyan, Heraion-Teikhos ve Bisanthe gibi antik kentlerden çıkan eserlerin çoğunlukta olduğu kabartmalar, lahitler ve mezar taşları yer alıyor." dedi.

"Tekirdağ, Trakların en fazla kaldığı yer"



Müzede Trak krallarından Kersopleptes'e ait mezar olduğunu, buradaki iskelet ve bulgulardan kralın tacıyla gömüldüğünün anlaşıldığını belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Taş eserler salonunun bir diğer kısmında Süleymanpaşa'nın Naip Mahallesi'nde ortaya çıkarılan bir tümülüs yer alıyor. Bu tümülüste, Makedonya döneminin ağırlıklı olduğu gümüş kaplar, şamdan ve kalkan bulunuyor. Tümülüsü farklı kılan, Mısır dönemine ait eserlerin olması. Burada bulunan farklı obje, kalkan. Kalkanın üzerinde firavun faresi figürleri yer alıyor."

Erdem, müzede alt paleolitik döneme ait taş baltalar, kemik aletler, mızraklar, oklar, heykelcikler ve kullanım kaplarının da sergilendiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın geçiş güzergahında bulunduğuna işaret eden Erdem, "Bu bölge Traklar tarafından sürekli kullanılmış. Traklar uzun süre birlik kuramamış ve çok farklı yerlere dağılmış. Bu anlamda hemen hemen her yerde onların izini bulmak mümkün. Yoğun olarak Perinthos Antik Kenti'nde görebiliyoruz. Genel olarak baktığımızda Tekirdağ, Trakların en fazla kaldığı yerlerin başında geliyor." dedi.

Romanya Danube bölgesi ile Trakya arasındaki Balkan coğrafyasında milattan önce 6 ve 3. yüzyıllar arasında etkili olan Trakların (Thracians) yarı yerleşik bir halk olduğu, arkalarında yazılı kaynak bırakmadığı belirtiliyor.

(AA)