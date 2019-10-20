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20 Ekim 2019 Pazar 22:57:09 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 22:58:04

'Teatro Delusio' Eskişehirli tiyatroseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Teatro Delusio" sahnelendi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Teatro Delusio" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'daki oyun, Berlin merkezli "Familie Flöz" tiyatro grubunca sahnelendi.

Bjoern Leese, Paco Gonzalez, Hajo Schueler ve Michael Vogel'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Michael Vogel üstlendi.

Andres Angulo, Dana Schmidt, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Daniel Matheus, Michael Vogel, Thomas van Ouwerkerk, Sebastian Kautz ve Hajo Schüler, oyunculuk performanslarıyla tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

(AA)

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