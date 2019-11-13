Taşhan ve Anıtkaya Kervansarayı yıllara meydan okuyor

Afyonkarahisar'da Umurbey Mahallesi Demirciler Çarşısı içerisinde Kadı Abdullah Efendi ile yemenici esnafı tarafından yaptırılan tarihi Taşhan, uzun yıllar kent ticaretine hizmet etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl restorasyonu tamamlanan iki katlı tarihi mekan, misyonuna uygun bir şekilde hem unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatıyor hem de alışveriş yapılırken hoşça vakit geçirilebilen otantik bir mekan olarak göze çarpıyor.

"Hoca Üveys Hanı" ve "Alem-i Çarşı" olarak da bilinen Taşhan'ın sıralı moloz taşlardan kagir yapılan binasının aralarında tuğla dizileri ile avlusu dikkati çekiyor.

Taşhan hakkında bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihsel süreçte Taşhan'da Afyonkarahisar'a gelip giden tüccarın konaklayabildiğini, hayvanlarının barındığını, gelirinin de bölgedeki hayır eserlerine tahsis edildiğini söyledi.

Ticari misyonun ve çarşı anlayışının değişmesiyle hanın uzun yıllar atıl kaldığını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce, son dönemdeki tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarıyla Hoca Üveys Hanı da onarılmıştır. Bugün han, bir ticarethane olarak kullanılıyor. İki katlı olmasından tahtani ve fevkani olarak ifade ediliyor. Her iki katında da güzel sanatların icra edildiği bir ticarethaneler mevcut. Aslına uygun restore edilen han, hem insanların oturabileceği hem de alışveriş yapabileceği otantik bir mekan haline geldi."

Anıtkaya Kervansarayı turizme kazandırılmayı bekliyor



Anıtkaya köyündeki Anıtkaya (Eğret) Kervansarayı'nın ise 14. yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırıldığı

Dikdörtgen planlı 120 metrekarelik bir alanda kesme taştan inşa edilen yapı, ortası geniş, yanları dar ve kemerli tonozlarla örtülü kagir bir yapı olarak dikkati çekiyor.

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş, Afyonkarahisar ile Kütahya arasındaki kervansarayın, konumundan dolayı uzun yıllar ticaret ve hac kervanlarına hizmet ettiğini söyledi.

Tarihsel misyonunu tamamlayan kervansarayların bugün turistik mekanlar olarak kullanıldığını dile getiren Güneş, "Restorasyonu tamamlanan Eğret Kervansarayı'nın da turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kervansaray, orijinal haline uygun bir şekilde dizayn edilip bir ticarethane olabilir. Anıtkaya'nın konumu, Frig Vadisi'ne yakın yer. Bölge, Türkiye'nin ikinci Kapadokyası olarak nitelendiriliyor. Bu turizm rotasına, Eğret Kervansarayı da dahil olabilir. Bölge halkının destekleriyle güzel bir turizm misyonu üstlenebilir." ifadelerini kullandı.

(AA)