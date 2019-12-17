  • Bist 100
    111871
  • Dolar
    5,8600
  • Euro
    6,5371
  • Altın
    278,5350
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor
Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz babasından Kılıçdaroğlu'na uyarı FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz babasından Kılıçdaroğlu'na uyarı
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Tasavvuf müziğinin emektarı sema ayininin 'sesi' oldu Tasavvuf müziğinin emektarı sema ayininin 'sesi' oldu
İşte F.Bahçe'nin Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü isim! İşte F.Bahçe'nin Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü isim!
Su altı arkeolojisinin doğum yeri Türkiye Su altı arkeolojisinin doğum yeri Türkiye
Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu
Oyuncu Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim Oyuncu Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim
Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek
Kocaeli TOKİ başvuru şartları neler? 2020 TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır? Kocaeli TOKİ başvuru şartları neler? 2020 TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır?
Dilan Çiçek Deniz Furkan sorusuna sinirlendi! Dilan Çiçek Deniz Furkan sorusuna sinirlendi!
Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı
Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu! Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu!
Kadir Doğulu eşine hasret kaldı! Kadir Doğulu eşine hasret kaldı!
Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi
Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
Elde otomobil kalmasın Elde otomobil kalmasın
Kasımda 138 bin 372 konut satıldı Kasımda 138 bin 372 konut satıldı
Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği
Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı
Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti
Obezite Akademisi kuruldu Obezite Akademisi kuruldu
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Aralık 2019 Salı 13:02:42 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 13:05:23

Tasavvuf müziğinin emektarı sema ayininin 'sesi' oldu

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun "bas" solisti Ali Kalaycı okuduğu naatlarla Konya'da aslına uygun gerçekleştirilen yüzlerce yıllık sema mukabelesinin çağları aşan sesi oldu.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca gerçekleştirilen sema mukabelesinde 20 yıldır solist olarak yer alan Ali Kalaycı, tasavvuf ve Mevlevi müziği icra ederken aynı zamanda hüzzam makamında eserlerden konserler verdi.

Müziğe ilgisi küçük yaşlara dayanan Kalaycı, önceleri meslek olarak düşünmediği sanat hayatına Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu solisti olarak devam ediyor.

Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilen Sema Ayin-i Şerifi'nde misafirler semazenleri ilgiyle izlerken, Kalaycı'nın gür sesiyle oluşan atmosfer turistleri adeta mest ediyor.

"O zamanlar 'Müzikten ekmek yemem' diyerek büyük konuşmuşum"

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında müzik öğretmeni Nevzat Aydoğdu'nun isteğiyle sanat müziği korosuna yönlendiğini anlattı.

Müziğe yatkın olmasına rağmen meslek olarak seçmeyi düşünmediğini ifade eden Kalaycı, şunları söyledi:

"Lise yıllarında sene sonunda yapılan konserde solo bir görevim vardı. O konserde müzik bölümü başkanı da varmış. Konservatuvar sınavlarına girmemi önermiş. Müziği o zamanlar meslek olarak düşünmediğim için sınava da girmedim. Kimya bölümünü kazandım. Orada okurken hocam tekrar bana ulaştı. Konservatuarda Türk müziği bölümüne girmemi önerdi. Israrlara dayanamayarak gidip ortamı gördüm ancak kendime uygun görmedim. Kimya bölümünü sevdiğim ve müziği meslek olarak düşünmediğim için bu sınava da başvurmadım. O zamanlar 'Müzikten ekmek yemem' diyerek büyük konuşmuşum. Rızkım bu kapıdaymış. Çok şükrediyorum."

Tasavvuf ve Mevlevi müziği icra ettiklerini hatırlatan Kalaycı, "Öncelikle vazifemiz bu. Topluluk olarak sayımız az. Çok şükür muhabbetimiz, uyumumuz, iş keyfimiz ve icramız her şey yerinde. Bize düşen müziğimizi profesyonel manada üst düzeyde yerli ve yabancı platformlarda temsil edip tanıtmaktır. Elimizden geldiğince buna gayret ediyoruz." dedi.

"Mesuliyetimiz büyük, yaşantımıza dikkat etmemiz lazım"

Yaptıkları işin büyük sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:

"Mesuliyetimiz büyük, yaşantımıza dikkat etmemiz lazım. Sorumluluğumuz yüksek. İnşallah Hazreti Pir'e, tasavvuf yoluna, Mevleviliğe yakışır bir şekilde, sanatçı olarak cemiyette yaşamak nasip olur. Son nefesimize veya emekli olacağımız güne kadar da bu hassasiyeti taşımamız gerektiğine inanıyorum."

Bazı Mevlevi Ayin-i Şeriflerini sayısız defa icra ettiği halde her seferinde aynı duyguyu yaşadığını dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu eserlerin o üstatlara yaptırıldığına inanıyorum. Çünkü dünyevi hiçbir kaygı gütmeden, tamamen aşkla bestelendiği için o eserler ölümsüz. Kıymetlerinden zerre miktar hiçbir şey kaybetmiyorlar. Binlerce kez de okusanız sizi ağlatır, semazeni gökyüzüne çıkarır. Eseri besteleyip şöhret olayım ya da maddi getirisi olsun gibi niyetler yok. Her şey dönüp dolaşıp niyete geliyor. Yaşantıları ve niyetleri o kadar düzgündü ki o eserler o zatlara yaptırılmış, bestelettirilmiş diye düşünüyorum."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ