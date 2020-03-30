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30 Mart 2020 Pazartesi 15:06:14 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:09:22

Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait!

Burdur'da, bir çiftçinin sürdüğü tarlasında, Roma dönemine ait tarihi nitelikte işlemeli kaya eserler bulundu. Kayaların, M.S 2'nci yüzyıla ait olduğu belirlenirken, tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan Abdullah Candan, Baba Deresi mevkisindeki tarlasını sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark etti. Burayı kazan Candan, tarihi nitelikte olabileceğini düşündüğü kaya bloklar buldu. Candan, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı.

SİT ALANI İLAN EDİLECEK

Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların M.S 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Müze Müdürlüğü tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı.

Abdullah Candan, "Alt taraftaki tarla da benim. Burayı aynı seviyeye getirmek için çalışırken bu taşlar çıktı. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Geldiler, koruma altına aldılar. Küp kırıkları ve temel çıkıyor. Durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler" dedi.

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