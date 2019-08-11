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11 Ağustos 2019 Pazar 12:44:10 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:47:16

Tarihin görkemli tanığı: Aspendos

Antalya'da turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Aspendos Antik Kenti, doğal bir stüdyoyu andıran mimarisiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Turizmde bu yıl rekor kıran Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Yılın yedi aylık döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 193 ülkeden 8 milyonun üzerinde turist ağırlayan Antalya'da, turistlerin en uğrak adresleri arasında Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu ve ören yeri de bulunuyor.

Antalya Valiliğince 2019'da adı verilen Aspendos'u bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden 150 bin kişi gezdi.

Antik kent ve tiyatroya, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Tiyatroyu ilgiyle gezen ziyaretçiler, doğal bir stüdyoyu andıran tarihi yapıda fotoğraf çektiriyor. 

"Turistlerin hepsinin Aspendos'u görmesini istiyoruz"

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun, Türkiye'nin ayakta kalmış, en önemli tiyatrolarından olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli tiyatronun dünyanın en güzel akustiğine sahip tiyatrolardan olduğunu belirten Şimşek, "Valiliğimiz 2019'u Aspendos Yılı ilan etti. Her yıl ilçemize 1,5 milyon, Antalya'ya ise 15 milyon turist geliyor. Bu turistlerin hepsinin Aspendos'u görmesini istiyoruz. Bu destinasyonu daha tanınır, daha bilinir hale getirmek istiyoruz." dedi.

Bölgedeki tarihi mekanlar arasında yer alan Side, Perge ve Aspendos ile ilgili özel turlar düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Şimşek, bölgeye geçen yıldan daha fazla turist beklediklerini vurguladı.

İlgili kurum ve kuruluşlarca Aspendos Yılı'nı öne çıkarıcı çalışmalar ve etkinlikler yapıldığını ifade eden Şimşek, "Aspendos'un herkes tarafından bilinir bir hale gelmesi bizim en büyük temennimiz. Bu da bölgedeki ekonomiyi güçlendirecek ve geliştirecektir. Bu tür çalışmalar herkesin tarihi tiyatroyu görmesini de sağlayacaktır." diye konuştu.

"Çok görkemli, ihtişamlı bir yapı"

Tiyatroyu gezen ziyaretçilerden Erdal Çiçek, ailesiyle Diyarbakır'dan geldiklerini, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini söyledi.

İlk defa gördüğü Aspendos'u çok beğendiğini belirten Çiçek, "Çok görkemli, ihtişamlı bir yapı. Seslendiğinizde bile akustik özelliğini fark ediyorsunuz. Burada insan adeta büyüleniyor. Bu tarihi güzelliklerin ülkemizde olması ayrıca bir gurur kaynağı." dedi.

Ziyaretçilerden Yusuf Güvercin de akrabalarıyla gerçekleştirdiği ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Ziyaretçilerden Halil Hoda ise ilk defa geldiği Aspendos'u görmekten keyif aldığını belirterek, "Genelde yabancı turist çok fazla. Gayet güzel bir mimari yapısı var. Çok eski olmasına rağmen nasıl yapıldığını bilen yok." ifadelerini kullandı. 

Aspendos Antik Kenti

Milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulan Aspendos Antik Kenti, biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulu. Antalya-Manavgat yolundan ayrılan asfalt bir yolla ulaşılan Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda bulunuyor.

Antik kentin girişinde bulunan ve milattan sonra 160-180 yıllarında Romalı iki kardeş tarafından yaptırılarak şehre hediye edilen Aspendos Antik Tiyatrosu ise işlevsel açıdan en iyi tasarlanmış ve eksiksiz Roma tiyatrosu örnekleri arasında gösteriliyor. Antik kentte mühendislik harikası olarak gösterilen tarihi su kemeri de yer alıyor.

Anadolu'daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle günümüze ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olan tiyatronun en göz alıcı yeri sahne binasının iki katlı olan iç cephesidir. Tamamen mermerle kaplı olan cephe 40 sütunlu zengin bir bezeme ve bunların arkasında heykellerin bulunduğu nişlerden oluşuyor.

Yaklaşık 15 bin kişilik Aspendos Antik Tiyatrosunda günümüzde de konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

(AA)

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