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21 Kasım 2019 Perşembe 14:50:39 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:53:17

Tarihi ilçe 7'nci kez film festivaline ev sahipliği yapacak

Kayseri'nin tarihi ilçesi Talas, 7'nci kez film festivaline ev sahipliği yapacak.

Geçmişte Türk, Ermeni ve Rumların iç içe yaşadığı, Ali Dağı'nın eteğindeki Talas'ta, 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İlçedeki tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nda yer alan ve genç sinemacılar tarafından kurulan Yücel Çakmaklı Film Atölyesi'nde 7. Kayseri Film Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Filmler 3 kategoride yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Talas Belediyesi tarafından desteklenen festivalde, ulusal uzun metraj, ulusal belgesel film, ulusal kısa film olmak üzere 3 kategoride filmler yarışacak. Festival etkinliklerinin bir kısmı da ilçedeki tarihi "Tol Mabet"te gerçekleştirilecek.

Festival Kurucusu Akif Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında Anadolu Sinemacılar Derneği'ni kurduktan sonra Kayseri Film Festivali'ni başlattıklarını anımsattı.

Erciyes Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olduğunu belirten Kaya, öğrenciyken birçok film festivaline, çektikleri belgesellerle katıldıklarını daha sonra da Kayseri'de bir film festivali yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Kaya, birkaç arkadaşı ile bir araya gelerek Kayseri Film Festivali'ni başlattıklarını anlatarak, "Önceki yıllarda ismi 'Altın Çınar'dı. Kayseri kadim bir kent olduğu için onu çınar ağacıyla sembolleştirmek istemiştik. Daha sonra isim değişikliğine gittik. Kentin adının öne çıkması için Kayseri Film Festivali olarak devam etmeye karar verdik. Ödül olarak 'altın çınar' vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

500 filmden 30'u yarışmaya katılmaya hak kazandı

Kaya, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri festivale 500 filmin katıldığını, ön eleme jürisi tarafından filmlerin değerlendirilerek 30 filmin yarışmaya katılmaya hak kazandığını dile getirdi.

En iyi filmlerin belirleneceği festivalde 16 dalda da ödül verileceğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Çocuk atölyesi, çocuk animasyon atölyesi, engelsiz sinema gibi etkinlikler yapılacak. Festival de yarışma filmleri gösterilecek. Bol bol ödüllü filmler de olacak. Ayrıca gösterilecek bütün filmlerin ekibi de oyuncu ve yönetmenleriyle kente gelecek. Ulusal uzun metrajda Abdullah Oğuz jüri başkanı, Bulut Reyhanoğlu ulusal kısa metraj filmde jüri başkanı, belgesel filmde ise Ertuğrul Karslıoğlu jüri başkanlığı yapacak. Birçok ünlü isim burada olacak. Ulusal uzun metrajda en iyi filme 30 bin, kısa metraja 5 bin, belgesel filmde en iyiye de 5 bin lira ödül verilecek ayrıca 16 altın çınar heykelciği dağıtılacak."

(AA)

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