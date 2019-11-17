Tarih ve doğanın buluştuğu nokta: Kapadokya

  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi
Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı
Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor
Morales'in partisinden seçim hamlesi Morales'in partisinden seçim hamlesi
Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi
Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak
Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde
Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı
14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor 14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler... A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler...
TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi
New York'ta Körfez Savaşı sergisi New York'ta Körfez Savaşı sergisi
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu' Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu'
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü
Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı
Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı? Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı?
Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak
Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 09:17:04 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:18:31

Tarih ve doğanın buluştuğu nokta: Kapadokya

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste masalsı bir tatil imkanı sunuyor.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile konuklarına masalsı bir atmosferde tatil imkanı sunan Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakanın yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşan peribacaları ve ilginç kaya oluşumları gezginlerin ilgisini çekiyor.

Paleolitik dönemden itibaren çok sayıda medeniyetin yaşadığı bölgede bulunan yer altı şehirleri ile vadilere oyulmuş mağara yerleşimleri, turistleri geçmişten günümüze doğru yolculuğa çıkarıyor. 

Bölgede son yıllarda ön plana çıkan alternatif etkinliklerden yararlanan turistler, bu güzellikleri at, arazi aracı ve yürüyüş turları ile yaya olarak keşfedebiliyor, sıcak hava balon turuna katılarak da gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Avanos, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Çat ve Kaymaklı beldeleri ile Çavuşin, İbrahimpaşa ve Mustafapaşa köylerindeki turistik merkezler ziyaretçi akınına uğruyor. Her mevsim farklı bir manzara sunan bölgede 12 ay boyunca turizm faaliyetleri devam ediyor.

500'den fazla tesiste 30 bin yatak kapasitesi ile hizmet sunulan bölgeyi 2019 yılında 3 milyondan fazla turist ziyaret etti.

"Van Gogh tablosu gibi"

Geniş coğrafya üzerine yayılmış kaya oluşumları ve peribacalarını yakından görme imkanı bulan turistler, fotoğraf çektirdikleri Kapadokya'ya hayran kalıyorlar.

Ailesi ile peribacaları arasında gezinti yapan Rus turist Anastasia Veselova, AA muhabirine, üniversite öğrencisi olan kızlarının tavsiyesiyle Kapadokya'ya geldiklerini anlattı.

Doğanın güzelliklerini cömertçe sunduğu bölgeye hayran kaldığını belirten Veselova, "Buraya gelmeden önce tahminlerim vardı, fotoğraflarına da bakmıştım ancak ilginç şekildeki kayalar arasında yürümek ve onları izlemek çok hoş bir duydu. Kendimi Van Gogh tablosunun içinde gibi hissediyorum. Eşim ve kızım da tarihi ve kültürel dokuyu çok beğendi." dedi.

"Tek kelimeyle inanılmaz"

İspanyol turist Zayra Rodriguez ise sabah saatlerinde sıcak hava balonlarıyla kuş bakışı izledikleri alanları günün diğer vakitlerinde araçlarla gezdiklerini, manzarayı etkileyici bulduğunu ifade etti.

Rodriguez, "Bu yıl Türkiye'de tatil yapmak istedim. İstanbul’dan sonra Kapadokya'ya geldik. Burası çok ilginç bir coğrafyaya sahip. Tek kelimeyle inanılmaz diyebilirim. Ülkeme döndüğümde mutlaka yakınlarıma tavsiye edeceğim. Kapadokya görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Portekizli turist Carrola Moreira da birkaç günlüğüne arkadaşlarıyla geldiği bölgede henüz merak ettiği birçok yeri görme imkanı bulamadığını, Kapadokya'nın yer altı şehirleri ve vadileri arasında ziyaret edemediği alanları gezmek için ileride yeniden gelmek istediğini kaydetti.

Moreira, Kapadokya'nın doğal manzarasını gördükten sonra başka yerleri beğenmeyeceğine dair kendisinde bir düşünce oluştuğunu da sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ