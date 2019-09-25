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25 Eylül 2019 Çarşamba 12:58:54 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:01:34

Tanpınar’dan vefa kitabı: “Yahya Kemal”

Dergah Yayınları, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, hocası Yahya Kemal Beyatlı için kaleme aldığı “Yahya Kemal” eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümünden sonra yayımlanan “Yahya Kemal” kitabı, Tanpınar’ın defterleri arasında çıkan müsveddelerden bulunup 1963 yılında Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti Neşriyatı tarafından basılmıştır.

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, “Yahya Kemal” kitabını, hocası Yahya Kemal Beyatlı için kaleme almıştır. Vefa kitabı olma özelliği taşıyan “Yahya Kemal” eseri, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarih Makaleleri ve edebi eseriyle beraber İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yıllarca inceletilerek okutuldu.

“FATİH’İN ORDUSUNUN GEÇTİĞİ YOLLARDAN GEÇERDİK”

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Yahya Kemal” kitabında, Yahya Kemal Beyatlı ile İstanbul anısını şöyle anlatır:

“Sık sık İstanbul içinde gezerdik, camiler, eski surlar, Boğaziçi köyleri, Yahya Kemal’in görmekten bıkmadığı şeylerdi. Kaç defa fetih muhasarasının topografyasını beraberce tekrarladık. Fatih ordusunun geçtiği yoldan geçerek Beyazıt’a ve Ayasofya’ya geldik. Bu gezintilerde rastladığımız insanları Yahya Kemal adeta o tarihi günün ışığında görmeye çalışıyordu.”

YAŞAMI BOYUNCA HİÇBİR ESERİNİ YAYIMLAMADI

Eser, Yahya Kemal’in yazar yönü ve öğretmenliği hakkında önemli bilgiler vermektedir. Tanpınar’a göre Türk edebiyatında Yahya Kemal Beyatlı’nın kuvvetli üslubu ve usta söz sanatçılığının önemli bir yeri vardır. Divan edebiyatı ve aruz vezninden vazgeçemeyen Yahya Kemal, yaşamı boyunca hiçbir eserini yayımlamamıştır.

EDEBİYATIN GÜÇLÜ DÜŞÜNÜRLERİNDEN: YAHYA KEMAL

Yahya Kemal’in sohbet ve makalelerinde ileri sürdüğü fikirlere geniş yer veren eser, bu fikirlerin kaynaklarına giderek Türk ve dünya tarihi, edebiyat ve fikir akımlarını inceler. Tanpınar, eserinde Yahya Kemal’in kaynaklar meselesi üzerinde durur. Çünkü sanat, şahsiyet, mizaç ve hayat tecrübesiyle beraber hazmedilmiş kültüre dayanır.

 “Yahya Kemal’in mazhariyeti dil ve tarihte çeşitli görüşlere kadar giden bu kaynaklar meselesinde beyhude seraplara kendini kaptırmaması, eski şiirimizi kendi realiteleri içinde ve tarihi realitemiz içinde görmesindedir. Bunu söylemekle Yahya Kemal’in eserinin mühim bir kısmını yapan taraflarıyla eski şiire ve dile sırf bu kaynak ihtiyacı yüzünden gittiğini iddia etmiş olmuyorum.”

Tanpınar, kaleme aldığı eserinde Yahya Kemal’in şiirlerine de değinmektedir. Ona göre, Yahya Kemal’in şiir dili, şekli ve ileri sürdüğü fikirler çok önemlidir. Dergah Yayınları tarafından okurlarla buluşturulan eser, edebiyat tarihi üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için keyifli kaynak olacaktır.

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