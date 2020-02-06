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06 Şubat 2020 Perşembe 09:18:08 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 09:19:11

Tam kellesini alacaktı ki... Bamsı Salvador'u öldürdü mü? Kuruluş Osman yeni bölüm!

Geçtiğimiz hafta Salvador Müslüman olmak istedi ve Canıma kıyma oğlunun yerine sana evlat olurum demesi merak uyandırmıştı. Bamsı Salvador’u öldürecek mi, canını mı bağışlayacak? Kuruluş Osman’ın yeni bölümündeki gelişmeler izleyenleri ekrana bağladı. Gözyaşları sel oldu.

Geçtiğimiz hafta Salvador'un isteği karşısında Bamsı önce ne yapacağını bilemedi. Sonra kılıcını kınından çıkardı ve Bamsı'nın kellesine dayadı. Oğlunu öldüren Salvador'un kafasını uçurmaya niyetlendi. Oğlu Aybars'ın son anları geldi aklına. Kelime-i Şehadet'i geldi… Merhametinden yumuşadı, Müslüman olmak isteyen biri vardı karşısında, günahlarından tövbe etmek isteyen. Daha fazla kayıtsız kalamazdı. Dilinden aynı sözler döküldü. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhü" dedi. Aynı sözleri Salvador da tekrarladı. Bu sözcükler Müslüman olmak için anahtar kelimelerdi. Ve elindeki kılıçla Aybars'ın saçını kesmeye başladı. Bu bir Peygamber sünnetiydi… Hac bitiminde kul günahlarından arınıp annesinden doğduğu gün gibi sıfırlanırdı. Müslüman olan kişi de aynı şekilde doğduğu gün gibi günahsız sayılırdı. Salvador artık hayatında temiz bir sayfa açmıştı.

SALVADOR ABDESTLE GÜNAHLARINDAN TEMİZLENİR

Müslüman olarak Bamsı'nın elinden kurtulan Salvador'a Bamsı, günahlarından arınması için besmele çektirdi, abdest almayı öğretti. O esnada yanlarına gelen Osman Bey, Konur ve Boran büyük şaşkınlık yaşadı. Bamsı intikam alacağı yerde, oğlunun katiline hizmet ediyordu. Osman Bey ve yanında ki Alplerinin şaşkınlığını gören Bamsı Salvador'u neden affettiğini anlattı.

"Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi nasıl ki iman edip Hazreti Vahşi oldu… Benim evladum… Aybars'um da yiğit idü elbet… Amma Muhammed Yalavaç'ın amcası Hamza'dan da mı yiğittu… O, affetmedu mu amcasının katili Vahşi'yi… Ben bir garip Bamsı…. " diyerek Peygamber metanetinin bir örneğini hayatında yaşadı.

Peygamberimiz Hz. Hamza'yı çok severdi. Aslan avcısıydı Hamza, mertti yiğitti, yürüyüşü ölümü bile korkuturdu. Vahşi, efendisinin emrinden çıkmayan bir köleydi. Sahibi emretti "bana Hamza'nın kalbini getir" diye. Hamza Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından katledildi. Savaş sonrası Amcasını o şekilde şehit edilmiş gören Hz. Muhammed gözyaşlarını tutamadı. Hamza daha sonra Müslüman oldu, Hz Hamza'ydı artık. Allah'ın affettiğini Rasulü de affetti ve Vahşi sahabeler arasına girdi. Cennetliklerden oldu. Salvador'un Müslüman olma sebebi, ölümden korktuğu için değildi tabi. Bunu ilk samimiyet imtihanında da başarıyla kanıtladı.

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