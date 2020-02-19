'Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'u' başlıklı sergi Üsküdar'da açıldı

Ressam Bünyamin K.'nin 2. Abdülhamid devrindeki İstanbul'u resmettiği sulu boya çalışmalarının yer aldığı Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirine sergiye ilişkin bilgi veren ressam Bünyamin K., İstanbul'un her yüzyılda değişime uğradığını belirterek, "Bundan 100 sene önce de bir İstanbul vardı. O İstanbul'un nasıl olduğunu göstermek istedim. Bunun için de 2. Abdülhamid'in yaklaşık 8 bin fotoğraftan oluşan arşivinden 12 İstanbul fotoğrafını seçtim." dedi.

Bünyamin K., sergilenen resimleri 6 ayda hazırladığını ifade ederek, bir eserinin de Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesindeki Abdülhamid portresi olduğunu söyledi.

Ressamlar için hayalini çizmenin fotoğraf çizmekten daha zor olduğuna dikkati çeken Bünyamin K., şunları kaydetti:

"Çünkü o mekandaki bütün planları oluşturmak ve resmin içine hikayeni koymak zorundasın. Bu çok daha zordur. Diğerinde de renkler, lekeler size ait olsa da hayalden yapmak kadar zor olmuyor. Sulu boyayı öteden beri hep seviyorum, sulu boya tekniğiyle eserler üretiyorum daha çok. Sulu boyanın saydamlığı sanırım beni çok çekiyor. Sulu boya ressamı olarak anılmayı da tercih ediyorum.

2. Abdülhamid'in İstanbul'undan sonra bir de bizim İstanbul'umuzu yapmak istiyorum. Bizim İstanbul'umuzda biraz kargaşa var. Göğe baktığımızda martıların yerine vinçlerin kuyruklarını görüyoruz. Bütün bunları kullanacağım, ironinin hakim olduğu bir çalışmanın birkaç eskizini yaptım."

12 eserin yer aldığı sergi, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

(AA)