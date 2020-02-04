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04 Şubat 2020 Salı 12:29:14 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 12:30:39

Sri Lanka'nın baharat ve acılarıyla kendine özgü tatları başkentlileri bekliyor

Sri Lanka’nın deniz ürünlerinden sokak yemeklerine, bol baharatlı, acılı ama Türkiye'de bulunamayacak kendine özgü lezzetleri, ülkenin bağımsızlık yıl dönümü kapsamında, yarından itibaren iki gün dünya mutfağına meraklı başkentlileri bekliyor.

Sri Lanka yarın, bağımsızlığının 72’nci yıl dönümünü kutlayacak. Ülkenin Ankara Büyükelçiliği de bu önemli haftada hem ülkesinin bağımsızlığını kutlamayı hem de etkinliklerle Sri Lanka'yı daha fazla tanıtarak Türkiye ve Türk halkıyla ilişkileri artırmayı amaçlıyor. 

Bu kapsamda, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, eşi Husna Zamaniya Cader Hassen ile etkinlikleri, büyükelçilik rezidansında, konuklarını Sri Lankalı aşçıların lezzet turuna çıkararak başlattı.

Ankara’ya 5 ay önce gelen Büyükelçi Hassen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımsızlık yıl dönümü çerçevesinde, yarın sabah önce bayrak töreni gerçekleştireceklerini ve törende ülkedeki 4 ana dini grubu temsilen Budist, Hindu ve Katolik rahip ile bir imamın birlikte yer alacağını söyledi.

Hassen ayrıca 5 Şubat'ta ilk defa bir Budist rahibin katıldığı özel bir seremoni düzenleyeceklerini bildirdi. 

Bunun yanında yarın akşam Swiss Otel’de iki gün sürecek Yemek Festivali’ni başlatacaklarını kaydeden Hassen, festivalde Sri Lankalı aşçılar vasıtasıyla baharatlı yemekleriyle bilinen ülkesinin lezzetleriyle başkentlileri buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Hassen, kültürler arası yakınlaşmanın ilişkilerin gelişmesindeki önemine işaret ederek, "Yiyecek, daima insanları birbirine bağlar, birbirleri hakkında farkındalığı artırır. Türk kültüründe siz de yemeği, uzun kahvaltı yapmayı seviyorsunuz. Ben de bu kültürü Sri Lanka ile Türkiye arasındaki bağları artırmak için kullanmak istiyorum. Böylelikle Türkler daha çok Sri Lanka'ya gidebilir, Sri Lankalılar buraya gelebilir. İnsandan insana iletişim arttığı zaman, ticaret de yatırımlar da artar. Dolayısıyla bu çabalarımız tanıtımı artırmak, kültürler arasında bağlar kurmak için. Yemekle başlayarak bunları yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çeşit çeşit baharatlar ve meyvelerin olduğu masada ülkesinin yemek kültürünü tanıtan Büyükelçi Hassen, “Yemeklerimiz birçok bölgeden ve ulustan etkilendi. Ada olduğumuz için Portekiz, Hint, İngiliz, Malezya, belki de Türk mutfağı gibi birçok kültürün etkisi var." dedi.

Ancak tüm bu kültürlerin harmanlanmasıyla kendine özgü bir yemek kültürü oluşturduklarına işaret eden Hassen, "Hoppers, Kottu Roti gibi yeni yemekler ortaya çıkardık." diye konuştu.

Hassen, yemeklerinde yoğun baharat kullanımıyla ilgili olarak da "Evet, yemeklerimiz baharatlı ama sağlıklı, enerji veren yiyecekler.” ifadesini kullandı.

Bunun yanında sadece Sri Lanka’da yetişen “filelması (wood apple)” ve “Beli” gibi meyveleri tanıtan Hassen, ülkede farklı mango türleri ve meyvelerinin de bulunduğunu, bu tarz kendilerine özgü yiyecekleri daha çok tanıtıp ihraç etmek istediklerini anlattı. Hassen, “Bunları tanıtmak, farkındalık yaratmak ve böylece ihracatı artırmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Hassen, bu yemeklerin ve tatların yemek festivalinde yer alacağını belirterek, tüm başkentlileri etkinliğe davet etti.  

Hoppers’dan sokak yemeği Kottu Roti’ye zengin mutfak kültürü

Etkinlikte, çeşit çeşit baharatların teşhir edildiği masa, ülkenin neden “baharat adası” olarak tanımlanabileceğini yansıtıyor. Masanın ortasına, sadece festivallerde konulan kandil ise bereketi, barışı ve huzuru temsil ediyor.

Ada ülkesi olması nedeniyle Sri Lanka’nın mutfak kültürünün en önemli öğelerini deniz ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle aşçıların yaptığı, baharatlı ve lezzetli yengeç, karides ve kalamar, Sri Lanka’nın Yemek Festivali’nde tadılması gerekenlerin başında geliyor.

Festivalde denenmesi gerekenlerden bir diğeri de Hindistan cevizi ve pirinç ununun tavada incecik krep gibi pişirildiği ve içine yumurtanın da kırılabildiği leziz ve hafif yemek “Hoppers”. Büyükelçinin kahvaltısında aşçıların hazırladığı bu otantik atıştırmalık, Sri Lanka kültürünün önemli yiyeceklerinden birini oluşturuyor.

Sri Lanka'nın farklı mutfak kültürünü yansıtan diğer tat ise bir sokak yemeği. “Kottu Roti” adındaki yumurta, et, sebze, yufkaya benzer ekmek ve diğer malzeme ve baharatların karışımıyla yapılan ve kokoreç gibi ızgarada küçük parçalara bölünerek pişirilen bu yemek, okyanus ülkesi olmanın ve tropikal iklimin özelliğini yansıtıyor.

Tatlı sevenler için seçenekse Asya bölgesinde yetişen bir ağaçtan yapılan, yine Sri Lanka’ya özgü “jagger” denilen bal benzeri şurubun kullanıldığı "Watalappam". Ülkede oldukça popüler olan, çikolatalı gibi görünen keke rengini veren ise bu şurup.

İstanbul'da da yemek festivali düzenlenecek

Sri Lanka Yemek Festivali, Ankara'da yarın ve 5 Şubat’ta Swiss Otel’de gerçekleştirilecek.

Sri Lankalı aşçılar, İstanbul’da da lezzet turuna çıkacak.

Bu kapsamda aşçılar, 8-9 Şubat'ta Anemon Galata'da, 10 Şubat’ta da BETA Tea House’da Sri Lanka yemeklerini tatmak isteyenleri bekliyor.

(AA)

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