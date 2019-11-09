  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak istiyordu! Yeni gelişme Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak istiyordu! Yeni gelişme
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin modern telesiyeji sezona hazır Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin modern telesiyeji sezona hazır
İzmir'de kredi kartı kopyalayan yemek kuryelerine operasyon: 4 gözaltı İzmir'de kredi kartı kopyalayan yemek kuryelerine operasyon: 4 gözaltı
Emre Demir: 'Hedefim Avrupa'da oynamak' Emre Demir: 'Hedefim Avrupa'da oynamak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım
Irak'ta ABD üssüne saldıran 3 DEAŞ'lı öldürüldü Irak'ta ABD üssüne saldıran 3 DEAŞ'lı öldürüldü
İTO Başkanı Şekib Avdagi: Piyasada tutunmak üretim ve pazarlamada dürüstlükle mümkün İTO Başkanı Şekib Avdagi: Piyasada tutunmak üretim ve pazarlamada dürüstlükle mümkün
Yazar Adnan Özyalçıner: Televizyon ya da bilgisayar değil, kitaplar düş kurdurur Yazar Adnan Özyalçıner: Televizyon ya da bilgisayar değil, kitaplar düş kurdurur
Songül Öden 'Lal Hayal'i Ankaralı tiyatroseverlerle buluşturacak Songül Öden 'Lal Hayal'i Ankaralı tiyatroseverlerle buluşturacak
Hamzaoğlu'nun Gençler'i ilk galibiyetini aldı Hamzaoğlu'nun Gençler'i ilk galibiyetini aldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması: Bir terör örgütünü yenerken diğerine yenilmek budur AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması: Bir terör örgütünü yenerken diğerine yenilmek budur
Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
Şili'de belediye başkanı gazetecilerden 'Mirkelam' gibi kaçtı Şili'de belediye başkanı gazetecilerden 'Mirkelam' gibi kaçtı
Şili'de belediye başkanı gazetecilerden kaçtı Şili'de belediye başkanı gazetecilerden kaçtı
Emre Demir Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu Emre Demir Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu
İdlib’de geçen ay 75 sivil öldürüldü İdlib’de geçen ay 75 sivil öldürüldü
İran'dan ABD'nin Körfez'deki deniz koalisyonuna eleştiri İran'dan ABD'nin Körfez'deki deniz koalisyonuna eleştiri
Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
Teröristlerin zarar verdiği Ermeni kilisesini Mehmetçik onarıyor Teröristlerin zarar verdiği Ermeni kilisesini Mehmetçik onarıyor
Zeytin Dalı Sınır Kapısı-Cinderes yolu ulaşıma açıldı Zeytin Dalı Sınır Kapısı-Cinderes yolu ulaşıma açıldı
Irak'ta kabine değişikliğine gidilecek Irak'ta kabine değişikliğine gidilecek
40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu 40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu
4 yaşındaki çocuk tineri su zannedip içti 4 yaşındaki çocuk tineri su zannedip içti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:24:23 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 17:25:37

Songül Öden 'Lal Hayal'i Ankaralı tiyatroseverlerle buluşturacak

Tiyatro ve sinema sanatçısı Öden, 7 farklı karakterdeki kadına hayat verdiği tek kişilik oyunu "Lal Hayal"i 11 Kasım'da Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon sahneye konulan ve 11 Kasım'da da MEB Şura Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak "Lal Hayal" oyunun proje tasarımını da Songül Öden üstleniyor.

Farklı yaş, meslek ve statüden 7 kadının trajikomik hikayesinin, çözülmeye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluştuğu oyunda Songül Öden, karakterlere tek başına hayat veriyor.

Öden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lal Hayal oyununun kolektif bir çalışma ile ortaya çıktığını ve oyunun hazırlık aşamasında büyük keyif aldığını belirterek, "7 senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun Sözcüsü olarak çalışıyorum. Bu 7 yılın sonunda sahada karşılaştığım, beni çok etkileyen hikayeler vardı ve 'Lal Hayal' bunları anlatmanın bir yolu oldu benim için." dedi.

Oyunun birbirinden yaş ve statü olarak farklı kadınların ortak derdini mizahi bir üslupla anlattığını söyleyen Songül Öden, "Aslında eleştirdiğimiz kişilerin kendimiz ya da bize çok yakın insanlar olduğundan bahsediyor oyunumuz. Oyunun derdini anlatan cümlelerden biri; 'Bir olmazsak bir bir gideriz'. Çok açık ve net konumuz." ifadesini kullandı.

"Ankara kalbimin orta yerinde duruyor"

Oyunu yazar Sevilay Saral ve müzisyen Diler Özer ile kolektif bir çalışma içinde hazırladıklarını, masa başı çalışmanın bir yıl sürdüğünü ve hazırlık aşamasının paha biçilemez bir süreç olduğunu dile getiren Öden, şunları söyledi:

"Oyun, 7 yıldır mülteciler, kadın ve çocuklarla yaptığım çalışmaların ilhamı ile oluşturulduğu için seyirci tarafından çok beğenildi, çünkü her biri gerçek dertlerden ve gerçek sorunlardan ortaya çıktı. İstanbul'da sahneye çıkmak kuşkusuz çok kıymetli benim için. Dünyanın en eski, en güzel şehirlerinden biri İstanbul ve içimdeki hikayeleri burada paylaşmak çok özel. 11 Kasım'da Ankara'dayız. Ankara da benim için hep çok özel bir şehir olacak. Büyüdüğüm yer, ailemin yaşadığı yer, tüm değer yargılarımın oluştuğu, mesleğim için her şeyin başladığı şehir. Kalbimin orta yerinde duruyor yani."

Ekipte de kadınlar çoğunlukta

Proje tasarımı da Songül Öden'e ait "Lal Hayal" oyunun yapımcılığını da yine Öden ve Medyapım üstleniyor.

Oyunun yazar, müzisyen, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadınlar yer alıyor.

Sevilay Saral'ın yazdığı, Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği Lal Hayal'in sanat yönetmenliğini ise Naz Erayda yapıyor. Oyunun müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor.

Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Eserin uygulayıcı yapımcılığını da Cansın Şenel üstleniyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ