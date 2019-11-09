Songül Öden 'Lal Hayal'i Ankaralı tiyatroseverlerle buluşturacak

Geçen sezon sahneye konulan ve 11 Kasım'da da MEB Şura Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak "Lal Hayal" oyunun proje tasarımını da Songül Öden üstleniyor.

Farklı yaş, meslek ve statüden 7 kadının trajikomik hikayesinin, çözülmeye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluştuğu oyunda Songül Öden, karakterlere tek başına hayat veriyor.

Öden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lal Hayal oyununun kolektif bir çalışma ile ortaya çıktığını ve oyunun hazırlık aşamasında büyük keyif aldığını belirterek, "7 senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun Sözcüsü olarak çalışıyorum. Bu 7 yılın sonunda sahada karşılaştığım, beni çok etkileyen hikayeler vardı ve 'Lal Hayal' bunları anlatmanın bir yolu oldu benim için." dedi.

Oyunun birbirinden yaş ve statü olarak farklı kadınların ortak derdini mizahi bir üslupla anlattığını söyleyen Songül Öden, "Aslında eleştirdiğimiz kişilerin kendimiz ya da bize çok yakın insanlar olduğundan bahsediyor oyunumuz. Oyunun derdini anlatan cümlelerden biri; 'Bir olmazsak bir bir gideriz'. Çok açık ve net konumuz." ifadesini kullandı.

"Ankara kalbimin orta yerinde duruyor"



Oyunu yazar Sevilay Saral ve müzisyen Diler Özer ile kolektif bir çalışma içinde hazırladıklarını, masa başı çalışmanın bir yıl sürdüğünü ve hazırlık aşamasının paha biçilemez bir süreç olduğunu dile getiren Öden, şunları söyledi:

"Oyun, 7 yıldır mülteciler, kadın ve çocuklarla yaptığım çalışmaların ilhamı ile oluşturulduğu için seyirci tarafından çok beğenildi, çünkü her biri gerçek dertlerden ve gerçek sorunlardan ortaya çıktı. İstanbul'da sahneye çıkmak kuşkusuz çok kıymetli benim için. Dünyanın en eski, en güzel şehirlerinden biri İstanbul ve içimdeki hikayeleri burada paylaşmak çok özel. 11 Kasım'da Ankara'dayız. Ankara da benim için hep çok özel bir şehir olacak. Büyüdüğüm yer, ailemin yaşadığı yer, tüm değer yargılarımın oluştuğu, mesleğim için her şeyin başladığı şehir. Kalbimin orta yerinde duruyor yani."

Ekipte de kadınlar çoğunlukta



Proje tasarımı da Songül Öden'e ait "Lal Hayal" oyunun yapımcılığını da yine Öden ve Medyapım üstleniyor.

Oyunun yazar, müzisyen, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadınlar yer alıyor.

Sevilay Saral'ın yazdığı, Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği Lal Hayal'in sanat yönetmenliğini ise Naz Erayda yapıyor. Oyunun müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor.

Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Eserin uygulayıcı yapımcılığını da Cansın Şenel üstleniyor.

(AA)